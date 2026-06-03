Logo após o jogo entre Holanda e Argélia, Donyell Malen envia um sinal bem claro a Ronald Koeman

Donyell Malen não está satisfeito ao relembrar a partida de despedida da seleção holandesa contra a Argélia (0 a 1). O atacante teve várias oportunidades, principalmente no primeiro tempo, mas não conseguiu marcar.

No segundo tempo, Malen mudou para a lateral direita, devido à presença de Memphis Depay. Após o jogo, o repórter da NOS, Thierry Boon, perguntou a Malen o que ele achava da discussão: ele ou Memphis devem jogar como atacante na Copa do Mundo?

“Eu só preciso jogar bem. Tanto aqui quanto no clube, é realmente a única coisa em que estou focado. Mas na Roma eu jogo como atacante, essa é a minha posição, é onde eu prefiro jogar. Essa é a minha posição”, diz ele, mandando um recado bem claro para Koeman.

“Não é que eu esteja focado apenas nisso. Mas no meu clube eu jogo como atacante, então sim…”, diz ele.

Sobre a conexão com o ponta-direita Crysencio Summerville, Malen se mostra otimista. “Ele é perigoso, fez bons dribles e conseguimos avançar bem algumas vezes. Aquele passe que ele deu foi um pouco desajeitado, mas ele percebe esse tipo de coisa.”

“O torneio ainda está longe, então não devemos partir para Nova York completamente de mau humor”, diz Malen, relativizando a derrota. “Precisamos apenas manter o otimismo e aprender com esse tipo de partida. Sabemos do que somos capazes.”