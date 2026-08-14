O ponta do Chelsea, o internacional cazaque Dastan Satpaev, está próximo de concluir sua transferência por empréstimo às fileiras do Burnley, adversário na segunda divisão inglesa, a "Championship".

Satpaev havia assinado um contrato de longa duração com o Chelsea, válido por seis temporadas, com opção de extensão por mais uma temporada, na última quarta-feira, coincidindo com seu aniversário de 18 anos; isso em cumprimento a um acordo prévio firmado em janeiro de 2025, que previa sua transferência ao Chelsea, vindo do clube cazaque Kairat, em uma negociação no valor de 3,4 milhões de libras esterlinas.

O jovem jogador já viajou ao reduto do Burnley, em "Turf Moor", segundo informou o site da "BBC", onde deverá passar pelos exames médicos de rotina antes do aguardado confronto do Burnley diante do West Ham no próximo domingo.

Esse movimento faz parte de uma série de negociações por empréstimo que o Chelsea vem realizando com seus jovens jogadores nesta semana; Rayan Kayoumba-Mukwina foi transferido ao Portsmouth, e Ridgey Walsh ao Wigan Athletic, enquanto Shim Mheuka também está próximo de deixar o clube temporariamente, a fim de dar-lhes a oportunidade de participação direta e de adquirir experiência.