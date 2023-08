Liverpool x Darmstadt ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do amistoso

Duelo marca último compromisso dos Reds antes de ir a campo contra o Chelsea, na estreia da nova temporada da Premier League

Liverpool e Darmstadt se enfrentam na tarde desta segunda-feira (7), às 15h (de Brasília), no Deepdale, em Preston, na Inglaterra, por amistoso. A partida terá transmissão do Star+, no streaming.

Esta é o compromisso final da pré-temporada do Liverpool. Depois disso, os Reds voltarão todas suas atenções à Premier League, que começa no próximo domingo já com um clássico, contra o Chelsea. Nas últimas oportunidades em campo, bateram o compatriota Leicester, por 4 a 0, e foram derrotados pelo Bayern de Munique, por 4 a 3.

O Darmstadt, por outro lado, também faz seu último teste antes da temporada começar, na próxima segunda, contra o Homburg, pela Copa da Alemanha. Nas duas partidas, dois empates em 0 a 0: contra o Karlsruher e contra o SV Sandhausen.

Prováveis escalações

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Jones, Szoboszlai; Salah, Núñez, Díaz. Técnico: Jürgen Klopp.

Darmstadt: Schuhen; Klarer, Zimmermann, Maglica; Bader, Gjasula, Nurnberger, Holland; Mehlem, Honsak; Hornby. Técnico: Torsten Lieberknecht.

Desfalques

Liverpool

Alexis Mac Allister (dúvida, pancada), Thiago e Stefan Bajcetic (lesionados).

Darmstadt

Emir Karic, Jannik Muller, Frank Ronstadt Aaron Seydel e Oscar Vilhemsson (lesionados).

Quando é?