Liverpool x City domingo vale mais que título: alimenta uma rivalidade que só cresce

Times se enfrentam pela Supercopa da Inglaterra, e já ganhou status de 'novo clássico' no país britânico

A temporada inglesa começa oficialmente nesse domingo (04), quando o enfrenta o no Estádio de Wembley para o jogo da Supercopa da . A partida acontece às 11h (de Brasília) e terá transmissão exclusiva do DAZN . Mais do que um título simbólico de abertura de temporada, o jogo coloca frente a frente dois técnicos que são rivais desde os tempos de e continuam sendo fundamentais um ao outro na busca do mais alto nível.

O Liverpool, em 2018/19, fez a melhor campanha de sua história na Premier League. Foram 97 pontos que incrivelmente não foram suficientes para ultrapassar o Manchester City de Pep Guardiola, que terminou o certame com um ponto a mais e se sagrou campeão da principal liga doméstica do mundo.

Por motivos como esse existe uma rivalidade que vem crescendo a cada dia mais. O rival histórico do Liverpool sempre foi o , pelos períodos de dominância de cada clube no cenário nacional e continental e também por questões geopolíticas do noroeste da Inglaterra. Porém, com a queda de rendimento dos Diabos Vermelhos e a franca ascensão dos "vizinhos barulhentos", os últimos anos reservaram uma nova rivalidade especial entre City e Liverpool.

O fator esportivo de competição é bastante importante para entender as duas equipes. Ainda na temporada passada os dois técnicos falaram sobre isso.

"Eu acho que eles [City] não teriam feito 98 pontos se nós não estivéssemos pressionando", disse Jürgen Klopp, que ainda considerou o City como favorito para a temporada. Pep Guardiola seguiu a mesma linha de raciocínio do alemão: "Esse foi o nível que tivemos na última temporada. Ajudamos o Liverpool a alcançar isso e o Liverpool nos ajudou a continuar. Então, graças ao Liverpool nós estamos competindo", disse o treinador catalão.

Porém, não é só de concordâncias que os dois dos maiores técnicos da atualidade vivem. Recentemente Klopp, que foi reconhecido como melhor treinador alemão da temporada, falava sobre o pouco investimento na janela de transferências dos Reds nessa temporada em comparação com a última. Ele alfinetou o rival City ao dizer que existem quatro clubes que estão gastando constantemente cifras muito altas nas janelas de transferências e citou o , , e o próprio . A declaração não caiu bem para Guardiola que respondeu.

"Não é verdade que gastamos 200 milhões de euros todos os verões. Não gosto que o Klopp diga isso, porque não é assim. Além disso, o Liverpool não é uma equipe pequena e também gastou", rebateu Pep.

Por isso, o jogo do domingo, com um Wembley lotado, significa mais do que uma taça de abertura da temporada. Significa uma possível manutenção da hegemonia do City na Inglaterra (bicampeão consecutivo da Premier League e vencedor das duas copas domésticas na última temporada) ou uma quebra da dinastia e um retorno aos tempos de glória do Liverpool, que já começou pela Europa, mas quer fincar suas raízes de volta em seu país.