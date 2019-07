Klopp é eleito melhor técnico alemão da temporada; Reus ganha como jogador

O capitão do Borussia Dortmund e o treinador do Liverpool foram homenageados na Alemanha

Jurgen Klopp foi eleito o melhor técnico alemão na temporada 2018/2019, depois de ter levado o a conquista da Liga dos Campeões 2018/19, enquanto Marco Reus, capitão do , ficou com o título de melhor jogador alemão na temporada.

A Associação de Jornalistas de Esportes Alemães, em conjunto com a revista de futebol Kicker, deu a Reus 150 dos 540 votos para colocá-lo à frente do prodígio do , Kai Havertz, e do lateral do de Munique, Joshua Kimmich.

"É melhor do que era, é um sentimento diferente de sete anos atrás", disse Reus após relembrar o prêmio conquistado em 2012, quando ainda defendia o Borussia Monchengladbach.



Foto: Getty Images

"É difícil voltar depois de uma lesão tão grave como a ruptura do ligamento cruzado em 2017 e me tornar o melhor jogador do ano, o que me deixa orgulhoso e mostra que tomei um bom caminho depois da lesão, completou.

Do outro lado, o técnico Klopp preferiu dividir o prêmio com o cluube inglês: "eu sei a quem devo este grande prêmio: minha equipe e minha equipe técnica. Apenas com um coletivo podemos alcançar os sucessos que alcançamos", apontou.