Liverpool x Chelsea: Como o confronto entre duas equipes imperfeitas terminou em empate

À medida que a temporada 2025/26 da Premier League se aproxima do fim, já se pode afirmar com segurança que tanto o Liverpool quanto o Chelsea tiveram um desempenho muito abaixo das expectativas nesta campanha, especialmente depois de terem chegado a esta temporada como campeões da Premier League e da Copa do Mundo de Clubes, respectivamente.

A partida do fim de semana em Anfield foi um confronto entre duas equipes imperfeitas. Duas equipes com muito potencial em termos de elenco, mas que carecem de alguns ingredientes para alcançarem o próximo nível e competirem com times como Arsenal e Manchester City.

O Liverpool, time da casa, entrou em campo com o habitual esquema 4-2-3-1 de Slot, com Mamardashvili no gol no lugar do lesionado Allison. Jones começou como lateral-direito, com Konate, Van Dijk e Kerkez completando a zaga. Gravenberch e Mac Allister começaram como pivôs no meio-campo, atrás de um quarteto de ataque formado por Frimpong, Szoboszlai, Ngumoha e Gakpo.

O Chelsea entrou em campo com um esquema semelhante de 4-2-3-1, com Jorgensen no gol no lugar de Sanchez. A zaga foi formada por Hato, Colwill, Fofana e Gusto. Caicedo fez dupla com Santos no meio-campo, atrás do quarteto formado por Cucurella, Enzo, Palmer e João.

A QUALIDADE TÉCNICA DO CHELSEA FOI O CATALISADOR DO EMPATE

Apesar de sofrer um gol logo no início, o Chelsea conseguiu recuperar a compostura e buscou construir jogadas em um esquema 3-2-5. A estrutura do Chelsea na posse de bola criou sobrecarregamentos naturais contra a formação 4-4-2 do Liverpool na perda de bola, devido à vantagem de 3 contra 2 na linha de frente, um meio-campo em quadrado contra a dupla de meio-campistas do Liverpool e João Pedro recuando para formar um +1, o que exacerbou o controle do Chelsea no meio de campo.

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O fato de o Chelsea ter conseguido controlar a posse de bola e manter a equipe da casa recuada por longos períodos provocou reclamações constantes da torcida em Anfield, que ficava cada vez mais irritada com o que via sua equipe produzir, especialmente após várias tentativas frustradas de recuperar a posse, enquanto o Chelsea circulava a bola sem parar e os jogadores do Liverpool frequentemente se viam correndo atrás do vento. A maneira como Caicedo e Santos, em especial, se complementaram com fluidez no eixo do meio-campo, manipulou a pressão do Liverpool ao atraí-la e passar por ela com a facilidade de uma faca na manteiga.

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Caicedo admitiu em uma entrevista recente que Maresca deu ao Chelsea uma “estrutura e identidade” que permanece gravada na memória muscular desses jogadores até hoje, e isso ficou evidente neste jogo.

Os padrões de construção a partir da formação dogmática 3-2 de Maresca continuam vivos na cabeça desses jogadores do Chelsea, e o desempenho contra o Liverpool foi um lembrete sutil disso. Os jogadores do Chelsea muitas vezes atuaram como uma máquina bem lubrificada em alguns momentos, semelhante a poesia em movimento, ao conseguirem se recuperar no jogo, enquanto exploravam as falhas do Liverpool com perfeição.

Ao contrário de Liam Rosenior, que tentou mudar as coisas muito rapidamente e também admitiu ter experimentado um novo estilo de pressão após a derrota para o Newcastle, revelando sua inexperiência em relação à “continuidade”, o que acabou fazendo com que os jogadores perdessem a confiança em seu estilo e, por fim, lhe custou o cargo.

Callum McFarlane, o atual técnico interino, por outro lado, foi inteligente ao aproveitar os automatismos de Maresca desde seu primeiro jogo contra o Leeds, e não é surpresa que o time do Chelsea esteja começando a ganhar força, embora seja muito pouco e tarde demais, mas pelo menos ele está estabelecendo as bases para o próximo técnico do Chelsea construir sobre elas.

AS INVASÕES DE CUCURELLA POR TRÁS DA DEFESA PARECIAM EXPLORAR O LIVERPOOL

Cucurella foi visto desempenhando o papel de um jogador de profundidade na lateral esquerda do Chelsea, na ausência do quarteto de alas do clube, que perderam esta partida devido a lesões. O que tornou os movimentos de Cucurella particularmente perigosos neste jogo foi o timing de suas investidas. Em vez de ocupar o espaço antecipadamente, ele frequentemente chegava pelo lado cego de Jones depois que a linha defensiva do Liverpool já havia se deslocado em direção à bola.

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O Chelsea procurou explorar esses movimentos por meio de passes longos de Caicedo para encontrá-lo em várias ocasiões. Esse foi um padrão de jogo claro à medida que a partida avançava, que buscava explorar Jones atuando como lateral-direito improvisado do Liverpool, que não é naturalmente um zagueiro, mas um meio-campista de formação.

Isso porque a maioria dos jogadores que atuam em uma posição defensiva não natural costuma ter dificuldade em olhar para os lados, defender jogadas pelo lado cego e acompanhar as corridas com eficácia; portanto, esse foi um plano que fazia sentido na teoria e ameaçou repetidamente a defesa do Liverpool ao longo da partida, mesmo que não tenha resultado em gol.

O técnico interino do Chelsea, Calum McFarlane, admitiu isso após a partida: “Cucurella não é um ponta. Ele já jogou nessa posição antes, ele me disse, mas mesmo quando joga como lateral-esquerdo ou quando avança para o meio-campo, seu movimento sem a bola é de altíssima qualidade, o timing, a compreensão de quando fazer isso. Então, é algo que sabíamos que, com ele nessa posição, talvez pudéssemos explorar. Achei que ele teve azar por não conseguir uma assistência e criar muitos problemas para eles.”

PROBLEMAS ESTRUTURAIS DO LIVERPOOL SEM A POSSE DE BOLA VOLTAM A APARECER

A equipe de Arne Slot tem enfrentado dificuldades constantes ao enfrentar times de alta qualidade técnica nesta temporada. As duas derrotas consecutivas contra o Manchester City e o PSG confirmaram esse ponto mesmo antes do jogo contra o Chelsea. Essas equipes técnicas possuem uma estrutura posicional de elite, construída para explorar as menores brechas na formação adversária quando esta não consegue fechar os espaços rapidamente, pressiona de forma desorganizada ou se reorganiza estruturalmente quando sua pressão é contornada. O Liverpool costuma se safar disso contra times inferiores devido à sua superioridade qualitativa geral, mas contra os times de ponta a história costuma ser diferente.

O Chelsea soube tirar proveito dessas falhas recorrentes, que já se tornaram um padrão sob o comando de Slot, conseguindo encontrar repetidamente um jogador desmarcado na formação do Liverpool. O maior problema do Liverpool não foi simplesmente o fato de o Chelsea ter conseguido passar pela pressão, mas sim que a própria pressão carecia de compactação. As distâncias entre a primeira e a segunda linha eram repetidamente muito grandes, permitindo que o Chelsea chegasse ao jogador desmarcado após apenas uma ou duas jogadas combinadas.

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Em várias ocasiões, os dois atacantes do Liverpool pressionaram agressivamente sem que o apoio do meio-campo chegasse rápido o suficiente, o que muitas vezes fez com que as distâncias entre as linhas do Liverpool se esticassem. Mac Allister e Gravenberch, que atuavam como pivôs, frequentemente ficavam em situações intermediárias, sem saber se deveriam avançar sobre os pivôs do Chelsea ou proteger as linhas de passe centrais.

CONCLUSÃO

Em muitos aspectos, o jogo pareceu um reflexo da situação atual de ambos os clubes. Ao final da partida, o resultado pouco alterou a narrativa geral em torno de cada time, mas o desempenho em si revelou muito. Para o Chelsea, o desempenho deu uma ideia do potencial máximo desse jovem elenco, caso o clube finalmente estabilize a situação técnica e desenvolva os princípios posicionais já incorporados à equipe. Para o Liverpool, no entanto, os problemas recorrentes na perda de posse de bola contra times de alta qualidade técnica continuam sendo uma área que Arne Slot precisa resolver rapidamente se quiserem se reestabelecer entre a elite europeia na próxima temporada.



