Liverpool x Benfica: escalação, desfalques e mais do jogo da Champions League 21/22

No Anfield, o Liverpool recebe o Benfica na tarde desta quarta-feira (13), às 16h (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League.

Os Reds têm a vantagem do empate, após vencer o duelo de ida por 3 a 1. Já aos Escarnados resta ganhar a partida por três gols a mais para avançar direto..

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Liverpool chega para o duelo desta quarta-feira com a vantagem do empate, após vencer o encontro de ida por 3 a 1.

Os Reds têm todos os jogadores à disposição para a partida no Anfield.

Do outro lado, o Benfica segue com Lucas Veríssimo, Rafa Silva e Rodrigo Pinho machucados.

NO entanto, Vertonghen retorna à equipe e deve atuar ao lado de Otamendi na defesa. .

Possível escalação do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Silva, Mario, Weigl, Everton; Nunez, Yaremchuk.

Possível escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Keita, Fabinho, Jones; Salah, Firmino, Diaz.

MELHORES DICAS E APOSTAS

DESFALQUES

BENFICA:

Rodrigo Pinho, Lucas Veríssimo e Rafa Silva: lesionados.

LIVERPOOL:

sem lesionados confirmados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Benfica e Liverpool nesta terça-feira será transmitido ao vivo pelo Space, na TV fechada, e pelo streaming da HBO Max na internet - clique AQUI e veja como assinar o serviço com o UOL Play.