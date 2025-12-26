Liverpool x Wolverhampton: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

O Liverpool tem a chance de entrar no top 4 da Premier League neste sábado (27), quando recebe o Wolverhampton, atual lanterna do campeonato.

Na rodada passada, os Reds pareciam tranquilos rumo a uma vitória por 2 a 0 sobre o Tottenham, mas quase se complicaram no fim. Alexander Isak chegou a marcar logo após entrar, mas acabou expulso minutos depois. Mesmo assim, Hugo Ekitike ampliou e colocou o jogo sob controle. O problema é que o velho algoz Richarlison fez um gol tardio e, mesmo com dois jogadores a menos, os Spurs pressionaram bastante. Ainda assim, o time de Arne Slot resistiu e conquistou vitórias consecutivas na liga pela primeira vez desde setembro. Invicto há seis jogos, o Liverpool passou o Natal em quinto lugar, atrás apenas no saldo de gols, e vê no duelo contra o Wolves uma ótima chance de subir na tabela.

A partida também terá um clima especial fora das quatro linhas. Será o primeiro encontro entre os clubes após a morte de Diogo Jota, que defendeu as duas equipes. Os filhos do atacante entrarão em campo com os mascotes, em homenagem ao jogador português.

Do outro lado, o Wolverhampton vive um momento dramático. A equipe sofreu a décima derrota seguida na Premier League e segue com o pior ataque e a pior defesa da competição. Nem mesmo os dois gols de Keane Lewis-Potter no segundo tempo da última rodada foram suficientes para mudar o cenário, que ficou ainda mais simbólico com um pênalti desperdiçado por Jørgen Strand Larsen no fim do jogo. O clube igualou o recorde negativo de mais tempo sem vencer no início de uma temporada (17 jogos) e corre o risco de ampliar marcas indesejadas. A crise já provocou mudanças nos bastidores, incluindo a saída do CEO Jeff Shi, e o rebaixamento começa a parecer inevitável.

A seguir, você confere onde assistir a Liverpool x Wolverhampton Wanderers ao vivo, com horário, transmissão e todas as informações do jogo.

Onde assistir a Liverpool x Wolverhampton

O duelo entre Liverpool e Brightonserá transmitido com exclusividade pelo Disney+, serviço de streaming alinhado à ESPN. A bola rola às 12h (horário de Brasília) deste sábado (27).

Horário de Liverpool x Wolverhampton

Notícias e prováveis escalações

Liverpool

O Liverpool chega para o jogo com problemas tanto no ataque quanto na defesa. Alexander Isak está fora, e Dominik Szoboszlai cumpre suspensão após levar cinco cartões amarelos.

No setor ofensivo, o cenário é apertado. Cody Gakpo ainda não está 100% fisicamente, enquanto Mohamed Salah segue ausente por causa da Copa Africana de Nações. Com isso, os Reds contam com apenas dois atacantes seniores disponíveis. Hugo Ekitike vira peça indispensável, e Federico Chiesa pode ganhar uma rara chance como titular.

Na defesa, a situação também preocupa. Conor Bradley é dúvida, com chances divididas de jogar, enquanto Jeremie Frimpong aparece como forte candidato a começar entre os titulares. Além disso, há rumores de que Ibrahima Konaté enfrenta um problema físico, o que pode abrir espaço para a estreia de Wellity Lucky no miolo da zaga.

Provável escalação: Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Jones; Chiesa, Mac Allister, Wirtz; Ekitike

Wolverhampton

A defesa do Wolverhampton Wanderers também vive um momento complicado. Toti Gomes está fora por causa de uma lesão na coxa, enquanto Emmanuel Agbadou desfalca o time por estar disputando a Copa Africana de Nações.

A boa notícia para Rob Edwards é o retorno de Yerson Mosquera, que volta após cumprir suspensão e dá um pouco mais de opção para o setor. Já Hugo Bueno segue como dúvida e corre contra o tempo para ficar à disposição.

Do meio para frente, Ki-Jana Hoever, ex-Liverpool, pode reencontrar o antigo clube. Por outro lado, Rodrigo Gomes e Jean-Ricner Bellegarde são baixas importantes. No ataque, Tolu Arokodare pressiona por uma vaga entre os titulares, aproveitando o momento irregular de Jörgen Strand Larsen, que ainda busca melhor forma.

Provável escalação: Sa; S Bueno, Mosquera, Doherty; Hoever, J Gomes, Andre, Krejci, Wolfe; Arokodare, Hwang

