Liverpool x West Ham: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

O Liverpool recebe o West Ham neste sábado (28), às 12h (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A bola rola no gramado de Anfield, em Liverpool, com transmissão ao vivo do Disney+ (clique aqui e confira a programação completa).
O time da casa ocupa a sexta posição na tabela e tem 45 pontos até o momento, com 13 vitórias, seis empates e oito derrotas. Na última partida da Premier League, os Reds ganharam do Nottingham Forest, fora de casa, por 1 a 0, com gol de Alexis Mac Allister nos acréscimos do segundo tempo, aos 97 minutos.
Já o West Ham é o 18º colocado na tabela com 25 pontos e retrospecto de seis vitórias, sete empates e 14 derrotas. Na última partida, os Hammers empataram em 0 a 0, com o Bournemouth, em casa.
A última vez que Liverpool e West Ham se enfrentaram foi no dia 30 de novembro de 2025. A partida terminou em vitória dos Reds por 2 a 0, com gols de Alexander Isak (60') e Cody Gakpo (90+2'). O retrospecto nos 10 últimos confrontos é totalmente favorável ao Liverpool, que conquistou nove vitórias; a única partida que o West Ham saiu com pontos foi um empate em 2024 por 2 a 2.
Prováveis escalações
Liverpool: Alisson; Milos Kerkez, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté e Dominik Szoboszlai; Alexis Mac Allister e Ryan Gravenberch; Cody Gakpo, Florian Wirtz e Mohamed Salah; Hugo Ekitike. Técnico: Arne Slot
West Ham: Mads Hermansen; El Hadji Malick Diouf, Axel Disasi, Konstantinos Mavropanos e Aaron Wan-Bissaka; Crysencio Summerville, Oliver Scarles, Mateus Fernandes, Thomas Soucek e Jarred Bowen; Valentín Castellanos. Técnico: Nuno Espírito Santo
Desfalques
Liverpool
Lesionados: Alexander Isak, Connor Bradley, Giovanni Leoni, Stefan Bajcetic e Wataru Endo. Dúvidas: Jeremy Frimpong.
West Ham
Lesionados: Lukasz Fabianski. Dúvidas: Pablo Felipe e Soungoutou Magassa. Suspensos: Freddie Potts.
Quando é?
- Data: sábado, 28 de fevereiro de 2026
- Horário: 12h (de Brasília)
- Local: Anfield, Liverpool - Inglaterra