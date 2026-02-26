Goal.com
Premier League
team-logoLiverpool
Anfield
team-logoWest Ham
Joaquim Lira Viana

Liverpool x West Ham: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Equipes se enfrentam neste sábado (28), em Anfield; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Liverpool recebe o West Ham neste sábado (28), às 12h (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A bola rola no gramado de Anfield, em Liverpool, com transmissão ao vivo do Disney+ (clique aqui e confira a programação completa).

O time da casa ocupa a sexta posição na tabela e tem 45 pontos até o momento, com 13 vitórias, seis empates e oito derrotas. Na última partida da Premier League, os Reds ganharam do Nottingham Forest, fora de casa, por 1 a 0, com gol de Alexis Mac Allister nos acréscimos do segundo tempo, aos 97 minutos.

Já o West Ham é o 18º colocado na tabela com 25 pontos e retrospecto de seis vitórias, sete empates e 14 derrotas. Na última partida, os Hammers empataram em 0 a 0, com o Bournemouth, em casa.

A última vez que Liverpool e West Ham se enfrentaram foi no dia 30 de novembro de 2025. A partida terminou em vitória dos Reds por 2 a 0, com gols de Alexander Isak (60') e Cody Gakpo (90+2'). O retrospecto nos 10 últimos confrontos é totalmente favorável ao Liverpool, que conquistou nove vitórias; a única partida que o West Ham saiu com pontos foi um empate em 2024 por 2 a 2.

Prováveis escalações

Liverpool: Alisson; Milos Kerkez, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté e Dominik Szoboszlai; Alexis Mac Allister e Ryan Gravenberch; Cody Gakpo, Florian Wirtz e Mohamed Salah; Hugo Ekitike. Técnico: Arne Slot

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
West Ham crest
West Ham
WHU

West Ham: Mads Hermansen; El Hadji Malick Diouf, Axel Disasi, Konstantinos Mavropanos e Aaron Wan-Bissaka; Crysencio Summerville, Oliver Scarles, Mateus Fernandes, Thomas Soucek e Jarred Bowen; Valentín Castellanos. Técnico: Nuno Espírito Santo

Desfalques

Liverpool

Lesionados: Alexander Isak, Connor Bradley, Giovanni Leoni, Stefan Bajcetic e Wataru Endo. Dúvidas: Jeremy Frimpong.

West Ham

Lesionados: Lukasz Fabianski. Dúvidas: Pablo Felipe e Soungoutou Magassa. Suspensos: Freddie Potts.

Quando é?

  • Data: sábado, 28 de fevereiro de 2026
  • Horário: 12h (de Brasília)
  • Local: Anfield, Liverpool - Inglaterra
