Liverpool x Qarabag: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Liverpool e Qarabag se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 17h (de Brasília), em Anfield, na Inglaterra, pela oitava rodada da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do HBO Max (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Liverpool chega para a partida precisando de uma vitória simples para garantir sua classificação para as oitavas de final da Champions League. Apesar da má fase, os Reds venceram o Olympique de Marselha por 3 a 0 na última rodada e se colocaram em uma posição favorável para a classificação.

Já o Qarabag chega em Anfield buscando fazer história. A equipe do Azerbaijão pode se classificar para os playoffs até com uma derrota, mas para não depender de outros resultados, precisa pontuar. A missão é difícil, mas o time de Quarban Qurbanov vem com moral após derrotar o Eintracht Frankfurt, de virada, por 3 a 2.

O jogo deve ser todo do Liverpool, que busca um redenção com sua torcida, mas os visitantes vem em busca de um feito histórico para o seu país.

Liverpool: Alisson; Frimpong, Endo, Van Dijk e Robertson; Gravenberch, MacAllister, Florian Wirtz e Szoboszlai; Gakpo (Ekitiké) e Salah. Técnico: Arne Slot.

Qarabag: Kochalski; Matheus Silva, Mustafazade, Medina e Jafarguliyev; Pedro Bicalho e Jankovic; Leandro Andrade, Montiel e Zoubir; Durán. Técnico: Qurban Qurbanov.

Desfalques

Liverpool

Alexander Isak, Conor Bradley, Federico Chiesa, Giovanni Leoni, Ibrahima Konaté e Stefan Bajcetic estão lesionados. Joe Gomez é dúvida.

Qarabag

O ponta brasileiro Kady é dúvida.

Quando é?

Data: quarta-feira, 28 de janeiro de 2026

quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Anfield - Liverpool, Inglaterra

