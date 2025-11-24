+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Liga dos Campeões
team-logoLiverpool
Anfield
team-logoPSV
Mounique Vilela

Liverpool x PSV: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (26), em Anfield; confira a transmissão e outras informações do jogo

Liverpool e PSV se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 17h (de Brasília), em Anfield, pela quinta rodada da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após duas derrotas consecutivas no Campeonato Inglês, o Liverpool volta suas atenções para a disputa da Champions League. Em oitavo lugar, com oito pontos, os Reds estão na briga para se manterem na zona de classificação direta para as oitavas de final. Até aqui, o time inglês venceu o Atlético de Madrid por 3 a 2, o Eintracht Frankfurt por 5 a 1 e o Real Madrid por 1 a 0, além de ser derrotado para o Galatasary por 1 a 0. 

Por outro lado, o PSV segue invicto há 11 partidas em todas as competições. O atual campeão holandês teve um início de campanha irregular na Champions League, somando uma vitória, dois empates e uma derrota nas quatro primeiras rodadas. A equipe busca entrar no G-8 da Champions League, mas, no momento, ocupa a 18ª posição, com cinco pontos, quatro a menos que o adversário que fecha a zona de classificação direta.

Prováveis escalações de Liverpool x PSV

LiverpoolHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestPSV
1
A. Becker
2
J. Gomez
5
I. Konate
4
V. van Dijk
6
M. Kerkez
8
D. Szoboszlai
38
R. Gravenberch
11
M. Salah
17
C. Jones
18
C. Gakpo
22
H. Ekitike
32
M. Kovar
22
J. Schouten
3
Y. Gasiorowski
2
A. Salah-Eddine
8
S. Dest
5
I. Perisic
27
D. Man
34
I. Saibari
23
J. Veerman
17
Mauro Junior
20
G. Til

4-2-3-1

PSVAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • A. Slot

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • P. Bosz

Desfalques

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 26 de novembro de 2025
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Local: Anfield - Liverpool, ING

Retrospecto recente

LIV
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
3/9
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
0/5

PSV
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
15/6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

Últimos confrontos diretos

LIV

Outros

PSV

4

Vitórias

0

Empate

1

12

Gols feitos

5
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Liga dos Campeões
Liverpool crest
Liverpool
LIV
PSV crest
PSV
PSV

Links úteis

