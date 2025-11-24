Liverpool x PSV: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Liverpool e PSV se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 17h (de Brasília), em Anfield, pela quinta rodada da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max via streaming (veja a programação completa).

Após duas derrotas consecutivas no Campeonato Inglês, o Liverpool volta suas atenções para a disputa da Champions League. Em oitavo lugar, com oito pontos, os Reds estão na briga para se manterem na zona de classificação direta para as oitavas de final. Até aqui, o time inglês venceu o Atlético de Madrid por 3 a 2, o Eintracht Frankfurt por 5 a 1 e o Real Madrid por 1 a 0, além de ser derrotado para o Galatasary por 1 a 0.

Por outro lado, o PSV segue invicto há 11 partidas em todas as competições. O atual campeão holandês teve um início de campanha irregular na Champions League, somando uma vitória, dois empates e uma derrota nas quatro primeiras rodadas. A equipe busca entrar no G-8 da Champions League, mas, no momento, ocupa a 18ª posição, com cinco pontos, quatro a menos que o adversário que fecha a zona de classificação direta.

Data: quarta-feira, 26 de novembro de 2025

quarta-feira, 26 de novembro de 2025 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Anfield - Liverpool, ING

