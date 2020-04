Cristiano Ronaldo: mais 14 dias de isolamento após voltar à Itália

Com redução no número de casos do novo coronavírus, Itália planeja retorno da Serie A; jogadores da Juventus são esperados em Turim após a Páscoa

A foi um dos países mais atingidos pela pandemia do novo coronavírus. Contudo, o número de contágios e de mortes está diminuindo e, com isso, o país já estudo a retomada do campeonato italiano. Com esse momento menos distante, os clubes também já pensam em retomar sua atividades. E isso inclui a , de Cristiano Ronaldo.

Segundo o jornal Gazzetta dello Sport, os jogadores da Velha Senhora são esperados em Turim já na próxima semana. O clube teria dado a próxima segunda-feira (13) como data para o retorno de seus atletas. Obviamente tudo ainda está incerto, incluindo o retorno dos treinamentos, e essa data é apenas uma estimativa.

A Velha Senhora foi um dos clubes com mais casos do Covid-19 confirmados, com Daniele Rugani, Blaise Matuidi e Paulo Dybala diagnosticados com o vírus - o argentino, inclusive, após estar praticamente recuperado, fez um novo teste para a doença e o resultado deu positivo pela segunda vez .

Ao todo, nove atletas do clube estão em quarentena em seus respectivos países, fora da Itália. E para evitar novas surpresas, os jogadores que estão fora do país terão de ficar em nova quarentena, por mais 14, em observação.

Esse é o caso de Cristiano Ronaldo. O português viajou à Ilha da Madeira, sua terra natal, logo após a vitória da Juve diante da , em partida disputada pela , no dia 8 de março. Ou seja, antes do diagnóstico de Rugani.

A decisão de retomar a liga nacional também é importante para os jogadores, que tiveram seus salários reduzidos em acordo coletivo. De qualquer forma, as notícias sobre os casos do novo coronavírus na Itália já são bem mais otimistas. Agora, o país espera poder voltar aos poucos a suas atividades, incluindo o futebol.