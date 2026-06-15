Liverpool ou Paris Saint-Germain? O técnico da Costa do Marfim reage ao alvoroço em torno do craque dos Elefantes

O técnico da seleção da Costa do Marfim, Émery Fai, comentou sobre o grande interesse dos principais clubes europeus pelo craque dos “Elefantes”, Yann Diomande, revelando o que pensa o jogador, que atualmente participa da Copa do Mundo de 2026, em meio a toda essa aura que o cerca mesmo antes do início do torneio.

Diumandi, craque do clube alemão Leipzig, impressionou a todos na partida de estreia da seleção da Costa do Marfim, chamando a atenção com suas habilidades de drible na vitória por 1 a 0 sobre o Equador.

Fai disse à imprensa após a partida: “Quando estávamos na França, durante os preparativos, os jornalistas me disseram que ele (Diomande) estava prestes a assinar com o Paris Saint-Germain”.

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E acrescentou: “Já aqui, dizem-me que ele está prestes a assinar com o Liverpool! Não sei, mas, neste momento, ele vai concentrar-se no Mundial”.

E continuou: “Depois disso, ele poderá pensar na carreira”, desejando que ele evite qualquer distração desnecessária do mercado de transferências.

E continuou elogiando a atitude do jovem jogador: “Yan... o que posso dizer? Não consigo expressar isso em palavras”.

E o técnico da Costa do Marfim concluiu: “Ele é extremamente talentoso, mas, além do talento, é jovem e vai evoluir. É fácil trabalhar com alguém como o Yann”.

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Diomande, que é um alvo forte tanto para o Liverpool após a saída de Mohamed Salah quanto para o Paris Saint-Germain, deu cinco passes que resultaram em chutes, conseguiu quatro dribles e venceu 11 duelos individuais contra o Equador.

O habilidoso jogador superou repetidamente, no início da partida, o robusto Piero Hincapie (zagueiro do Arsenal), que costuma lidar com tranquilidade com jogadores de grande habilidade individual.