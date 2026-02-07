Liverpool x Manchester City: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Liverpool e Manchester City se enfrentam neste domingo (8), às 13h30 (de Brasília), em Anfield, em Liverpool, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Liverpool faz uma temporada irregular e ocupa apenas a sexta colocação do campeonato com 39 pontos. Os atuais campeões vem de uma boa vitória sobre o Newcastle por 4 a 1 na última rodada. Os comandados por Arne Slot buscam uma vitória para encostar na briga por uma vaga na Champions League.

Por outro lado, o Manchester City é o principal concorrente do Arsenal na briga pelo título. Apesar de alguns tropeços nas últimas partidas, os Citizens ocupam a segunda colocação com 47 pontos. O time vem com moral depois de se classificar para a final da Copa da Liga Inglesa vencendo o Newcastle por 3 a 1.

A promessa é de um jogo muito equilibrado, com ambas as equipes precisando da vitória. Nos últimos anos Liverpool e City travara uma grande rivalidade mas, em Anfield, os Reds costumam levar a melhor.

Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Mac Allister, Gravenberch e Wirtz; Salah, Gakpo e Ekitiké. Técnico: Arne Slot.

Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Guéhi e Ait-Nouri; Rodri, Bernardo Silva e O'Reilly; Cherki, Haaland e Semenyo. Técnico: Pep Guardiola.

Desfalques

Liverpool

Bajcetic, Bradley, Danns, Frimpong, Isak e Leon estão lesionados.

Manchester City

Os jogadores Doku, Stones, Gvardiol, Kovacic e Savinho seguem de fora por lesão.

Quando é?

Data: domingo, 8 de fevereiro de 2026

domingo, 8 de fevereiro de 2026 Horário: 13h30 (de Brasília)

13h30 (de Brasília) Local: Anfield - Liverpool, Inglaterra

