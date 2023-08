O que se sabe sobre interesse do Liverpool em André, do Fluminense

Clube inglês fez consulta sobre a situação do meio-campista de 22 anos, mas o Tricolor carioca não pretende negociá-lo no mercado da bola

O Liverpool fez uma consulta sobre a situação de André, mas o Fluminense reforçou que não tem interesse em negociar o volante de 22 anos no mercado da bola, como soube a GOAL.

O Tricolor carioca não está disposto a vender o meio-campista na atual janela de transferências. O desejo é negociá-lo somente a partir de janeiro de 2024 — esta posição foi reforçada na conversa com os Reds.

O Liverpool, agora, avalia se fará um investimento agora com o atleta sendo liberado apenas no início do próximo ano ou se deixará para avançar nas tratativas a partir da próxima janela de transferências europeia, entre 1º e 31 de janeiro.

O Fluminense mantém a postura de que não negociará o volante no atual mercado da bola. A diretoria rechaçou liberá-lo por € 20 milhões (R$ 105,2 milhões na cotação atual) ao Sporting, de Portugal, e também recusou propostas de outros clubes da Premier League que ofereceram entre € 25 milhões (R$ 131,5 milhões) e € 30 milhões (R$ 157,8 milhões) pelo jogador.

Os cariocas acreditam que André é um nome importante no elenco comandado por Fernando Diniz e não têm intenção de liberá-lo durante a temporada. O jogador foi titular em 34 das 36 partidas que disputou na atual temporada, somando 3.073 minutos em campo. No período, recebeu 13 amarelos e um cartão vermelho apenas, durante a disputa do Campeonato Carioca.

André tem contrato com o Fluminense até 31 de dezembro de 2026 e multa rescisória de € 40 milhões (R$ 210,43 milhões) para o exterior. Ele renovou o vínculo em janeiro deste ano, recebendo inclusive uma valorização salarial.