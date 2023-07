Fluminense veta venda de André apesar de ofertas de R$ 157 milhões

Tricolor carioca só pretende negociar o volante de 22 anos a partir de janeiro de 2024; atleta é tratado como crucial no time de Fernando Diniz

O Fluminense não pretende vender o volante André nesta janela de transferências, mesmo com o interesse do Sporting, de Portugal, e de clubes ingleses. Os cariocas cogitam negociá-lo somente no próximo mercado da bola, em janeiro de 2024, como soube a GOAL.

Os lusitanos sinalizaram com uma oferta de € 20 milhões (R$ 104,7 milhões na cotação atual), de acordo com o jornal A Bola, e a reportagem apurou que clubes da Premier League demonstraram interesse em pagar entre € 25 milhões (R$ 130,9 milhões) e € 30 milhões (R$ 157,04 milhões) pela aquisição do volante, mas o presidente Mário Bittencourt não deseja negociá-lo.

O clube está ciente da possibilidade de redução dos valores por causa de eventuais lesões ou devido à idade do atleta — ele completou 22 anos em 16 de julho passado. No entanto, está disposto a correr o risco para não perdê-lo no decorrer da temporada. A diretoria nem sequer abriu conversas com os interessados, porque entende que o jovem é um nome crucial para o time de Fernando Diniz.

André tem contrato com o Fluminense até 31 de dezembro de 2026 e multa rescisória de € 40 milhões (R$ 209,55 milhões) para o exterior. Ele renovou o vínculo em janeiro deste ano, recebendo inclusive uma valorização salarial.

Nesta temporada, o jogador disputou 36 partidas sob o comando do técnico Fernando Diniz, somando 3.073 minutos. Ele foi titular em 34 jogos e atuou como reserva em apenas dois. No período, recebeu 13 amarelos e um cartão vermelho apenas, durante a disputa do Campeonato Carioca.