André recebe consultas do futebol europeu, mas Fluminense trava venda

Volante de 21 anos tem contrato até o final de 2026 e uma multa rescisória para o exterior de 40 milhões de euros

O Fluminense não pretende vender o volante André no mercado da bola neste começo de 2023, como soube a GOAL. Clubes do futebol europeu consultaram a situação do meio-campista e acenaram com propostas, mas os cariocas descartaram a liberação do jogador.

O atleta de 21 anos tem contrato nas Laranjeiras até 31 de dezembro de 2026 e sonha em jogar no futebol europeu. No entanto, respeita a decisão do clube em segurá-lo por mais tempo no Brasil. O Flu é detentor de 100% dos direitos econômicos do jovem.

André tem multa rescisória de 40 milhões de euros (R$ 220 milhões na cotação atual) para o futebol do exterior, e o Flu já o avisou que só aceita liberá-lo por este valor na atual janela de transferências.

Embora esteja nos planos de Fernando Diniz para 2023, André pode ser negociado em janelas futuras, desde que chegue uma oferta que agrade ao Tricolor carioca. A situação deve ser negociada com o presidente Mário Bittencourt e o diretor de futebol Paulo Angioni.

Em 2022, André disputou 60 partidas com as cores do Fluminense, somando 5.186 minutos em campo. No período, marcou dois gols e deu duas assistências.