Liverpool encara um dos piores inícios de Premier League em todo o século

Os Reds já estão a 14 pontos do líder Arsenal - um desempenho abaixo do esperado

O Liverpool não vai fazendo um bom início de temporada. Um dos times mais vencedores da atualidade, os Reds já estão a 14 pontos do atual líder da Premier League, o Arsenal.

Essa distância vem depois de uma derrota justamente para os Gunners - neste domingo (9), o time de Jurgen Klopp foi derrotado por 3 a 2 por um de seus principais rivais.

Ainda que tenha um jogo a menos, o Liverpool é apenas o décimo colocado do torneio, com 10 pontos. Com um time envelhecido e uma lacuna no meio de campo, parece estar distante dos adversários Manchester City, Arsenal e até Tottenham e United.

Trata-se da terceira pior campanha dos Reds neste século. Mesmo restringindo o levantamento a apenas oito jogos, sem considerar a partida adiada, o time inglês vem decepcionando - e muito.

Por mais que o Liverpool de 2022/23 ainda esteja distante de sua pior campanha no século (neste momento, em 2010/11, o time era o 19º e brigava contra a degola), é pouco para uma equipe que se acostumou a disputar títulos - e até a contar pontos no dedo, já que um empate era o bastante na briga direta contra o City.

Não parece que acontecerá o mesmo nesta temporada. Eventualmente, é de se pensar que o desempenho irá melhorar, mas a diferença de pontos já é significativa o bastante para que os Reds não tenham mais chances de título.

É claro que o Liverpool ainda pode ir longe na Liga dos Campeões. Mas o que já está evidente é que Klopp terá muito trabalho para recolocar o time no caminho dos títulos.