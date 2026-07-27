O Al-Hilal, da Arábia Saudita, entrou numa nova fase da disputa no mercado de transferências de verão, depois de esbarrar numa forte concorrência europeia por um dos seus principais alvos ofensivos, num momento em que o italiano Simone Inzaghi procura completar o seu projeto reforçando a linha da frente antes do arranque da nova temporada.

O Al-Hilal tinha conseguido desferir um forte golpe nos concorrentes ao fechar a contratação do neerlandês Crysencio Summerville, proveniente do West Ham United, de Inglaterra, num dos maiores negócios do verão. No entanto, a direção não se contentou com isso e prosseguiu com as suas movimentações em busca de um novo extremo ofensivo.

O Al-Hilal coloca o senegalês Iliman Ndiaye, estrela do Everton, de Inglaterra, no topo das suas prioridades, como plano alternativo caso as negociações com o francês Ousmane Dembélé, extremo do Paris Saint-Germain, não avancem. Este é o primeiro alvo do clube no período atual.

Mas, segundo o jornal Asharq Al-Awsat da Arábia Saudita, o Al-Hilal não vai encontrar o caminho aberto para a contratação do jogador, depois de a dupla inglesa Liverpool e Manchester City ter entrado nas negociações e demonstrado grande interesse em garantir os serviços de Ndiaye durante o mercado em curso.

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O jornal esclareceu que a concorrência não será decidida apenas pela vontade desportiva, mas que o lado financeiro será o fator mais determinante, seja no que diz respeito ao valor do negócio que o Everton receberá, seja ao salário anual que será oferecido ao jogador para o convencer a definir o seu destino.

O Al-Hilal espera dar continuidade ao seu sucesso no mercado de transferências, após os negócios que fechou até agora. Contudo, a disputa com os grandes da Premier League pode tornar a missão do clube mais complicada e obrigar a direção a elevar a sua proposta financeira, caso pretenda fechar um dos negócios mais importantes do verão.