Liverpool e Barcelona campeões? Como serão decididas as grandes ligas da Europa?

A UEFA pretende que os campeonatos nacionais se encerrem até o dia 30 de junho

A pandemia de coronavírus Covid-19 determinou a paralisação de campeonato por todo o mundo. Na Europa, a reta final das ligas nacionais vivem um período de indefinições.

Com isso, muitos boatos estão surgindo - inclusive de que os atuais líderes de cada campeonato seriam sagrados campeões. No entanto, o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, classificou essas informações como "falsas" e garantiu que a Federação não aconselhou que isso fosse feito: "Posso dizer que não é verdade. Nosso objetivo é terminar as ligas e não recomendamos nada disso a nenhuma associação ou liga".

A decisão tomada pela UEFA foi de que as ligas nacionais devem terminar até o dia 30 de junho e, caso isso não seja possível, cada uma poderá determinar se será cancelada ou não. Mas nenhum campeonato deve ser decidido sem que seja finalizado.

Premier League ( )

O Campeonato Inglês é o menos embolado de todos, com o com 25 pontos de vantagem em relação o vice-líder e visando um título nacional após 30 anos. Com os jogos suspensos até abril, a FA (Federação Inglesa) ainda não tomou nenhuma decisão acerca do futuro da Premier League.

( )

Com apenas dois pontos separando o líder do vice , o Campeonato Espanhol, segundo Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, vai terminar, mesmo que não seja até o dia 30 de junho.

Segundo Rubiales, não seria justo que a La Liga terminasse do jeito que está, sem todos os jogo serem realizados.

( )

Paralisado até 15 de abril o , segundo a LPF (Liga Francesa), a meta é realmente terminar todos os jogos até 30 junho, colocando o campeonato nacional como prioridade. O gerente da LPF disse que o máximo de partidas possíveis devem ser jogadas para se adaptar ao calendário apertado.

O é o líder, com 12 pontos de vantagem para o Olympique.

( )

Epicentro da pandemia, a Itália é vive a situação mais complicada. A Federação admite a possibilidade estender a disputa da Serie A até julho, apesar da recomendação da UEFA. Por lá, a idéia de encerrar o campeonato sem que todos os jogo sejam disputados também é vista como injusta.

A é a atual líder com apenas um ponto de vantagem para a , vice-líder.

( )

Liderada pelo de Munique, com quatro pontos de vantagem em relação ao , a Bundesliga foi a última das grandes ligas europeias a suspender as partidas. A idéia é de que nenhum jogo aconteça até o começo de abril, mas uma decisão sobre o que vai acontecer depois não foi tomada.