Espanhol descarta Barcelona campeão sem jogar e cancelar rebaixamento

O presidente da Federação afirmou que a La Liga deve ser jogada até o fim

Em meio a pandemia do coronavírus Covid-19, a , assim como tantos outros campeonatos, vive um período de indefinição. Em entrevista coletiva, o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol afirmou que o campeonato deve ser concluído de alguma forma.

Surgiram rumores de que o campeonato não teria continuidade e, com isso, o terminaria campeão, mas, segundo Luis Rubiales, presidente da Federação, isso não vai acontecer, uma vez que afetaria competição, que não terminaria de maneira justa.

"As competições devem ser concluídas, se possível, antes de 30 de junho. Mas essa data não deve ser um muro. O objetivo é que todas as competições terminem da maneira mais justa", afirmou Rubiales. Com isso, o Barcelona ainda não está consagrado campeão da temporada 2019/20 da La Liga.