O Liverpool está em conversações com o empresário de Bradley Barcola e com o Paris Saint-Germain, garante o jornalista Florian Plettenberg, da Sky Deutschland, no X. Fabrizio Romano noticiou recentemente que o avançado do PSG não quer renovar contrato com o PSG, o que levou o Liverpool a ver a sua oportunidade.

Segundo Plettenberg, Barcola é o principal candidato do Liverpool no mercado de transferências de verão. O clube do treinador Andoni Iraola quer garantir a contratação do extremo antes do Deadline Day, que em Inglaterra é a 1 de setembro.

Plettenberg sublinha que um acordo por Barcola é complicado para o Liverpool. Em grande parte, a transferência dependerá da vertente financeira. De acordo com o Transfermarkt, o jogador do PSG vale 90 milhões de euros.

No entanto, sobretudo na época passada, o extremo-esquerdo de 23 anos não foi um titular indiscutível sob o comando de Luis Enrique. Nos jogos mais importantes do PSG, Desiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia tiveram a preferência nas alas.

Barcola já vinha, assim, sendo fortemente associado a uma transferência, e o facto de o seu contrato ser válido até meados de 2028 também não ajudou a travar os rumores sobre a sua saída de Paris. Agora que Barcola decidiu não prolongar o contrato, é lógico, segundo o jornalista Ben Jacobs, que o PSG tentará vendê-lo.

Segundo vários meios de comunicação ingleses, o PSG pede, em valores convertidos, mais de 160 milhões de euros por Barcola. O avançado veria com bons olhos uma grande transferência para o Liverpool.

Barcola é um extremo canhoto e, caso se transfira, tornar-se-á concorrente de Cody Gakpo. O internacional neerlandês continua, para já, a ser jogador do Liverpool, embora haja rumores de que sairá neste verão.