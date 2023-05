Liverpool x Brentford ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

A partida será disputada neste sábado (6), no Anfield; veja como acompanhar na TV e na internet

Liverpool e Brentford se enfrentam neste sábado (6), às 13h30 (de Brasília), no Anfield, pela 35ª rodada Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+ no streaming.

Atual 5º colocado com 59 pontos, o Liverpool subiu na tabela e alimenta o sonho de ainda conseguir uma vaga no G4. Vindo de cinco vitórias seguidas, a equipe vai em busca da vaga para a próxima edição da Champions League.

Mais abaixo, o Brentford vem fazendo uma excelente temporada em 2022/23, ocupando a 9ª posição. Em seus últimos cinco jogos, foram duas vitorias, duas derrotas e um empate. O clube ainda sonha com uma vaga na Europa League da próxima temporada.

Prováveis escalações

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Henderson, Fabinho, Jones; Salah, Gakpo, Jota.

Brentford: Raya; Mee, Pinnock, Jansson; Hickey, Jensen, Norgaard, Henry; Mbeumo, Toney, Wissa.

Desfalques

Liverpool

Calvin Ramsay e Stejan Bajcetic estão lesionados e são baixas garantidas.

Brentford

Vitaly Janelt, Kristoffer Ajer e Keane Lewis-Potter estão no departamento médico.

Quando é?