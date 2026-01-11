Liverpool x Barnsley: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa da Inglaterra 2025/26

Liverpool e Barnsley se enfrentam nesta segunda-feira (12), às 16h45 (de Brasília), em Anfield, em Liverpool, pela terceira fase da Copa da Inglaterra. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Liverpool chega para o duelo com um grande favoritismo. Os Reds estão em uma boa sequência de 10 jogos sem derrota, apesar de algumas dificuldades em converter empates em vitórias. O técnico Arne Slot está com alguns problemas para escalar o time e deve mandar a campo uma equipe majoritariamente reserva, descansando alguns titulares.

Já o Barnsley, clube da League One, vive uma fase complicada, ocupando a parte inferior da tabela do campeonato. Apesar de ter vencido as duas fases anteriores da FA Cup, contra York City e Peterborough United, a equipe chega para o duelo com pouca confiança e com dificuldades em partidas fora de casa.

O Liverpool é amplamente favorito e deve dominar o confronto, mas terá que provar sua superioridade em campo para evitar qualquer surpresa. Enquanto isso, o Barnsley, mesmo com as chances de vitória baixas, vai em busca de mais uma zebra na Copa da Inglaterra.

Liverpool: Mamardashvili; Ramsay, Gomez, Robertson e Kerkez; Jones e Nyoni; Frimpong, Wirtz e Ngumoha; Chiesa. Técnico: Arne Slot

Barnsley: Cooper; Watson, Gevigney, Shepherd e Earl; Phillips e Connell; Fábio Jaló, Kelly e McGoldrick; Dunn. Técnico: Conor Hourihane

Desfalques

Liverpool

Mohamed Salah está representando o Egito na Copa Africana de Nações, enquanto Endo, Isak, Leoni, Bradley e Ekitike seguem no departamento médico.

Barnsley

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: segunda-feira, 12 de janeiro de 2026

segunda-feira, 12 de janeiro de 2026 Horário: 16h45 (de Brasília)

16h45 (de Brasília) Local: Anfield, Liverpool - Inglaterra

