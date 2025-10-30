+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Mounique Vilela

Liverpool x Aston Villa: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Equipes se enfrentam neste sábado (1), em Alfield; confira a transmissão e outras informações do jogo

Liverpool e Aston Villa se enfrentam neste sábado (1), às 17h (de Brasília), em Anfield, pela décima rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Eliminado da Copa da Liga Inglesa após ser derrotado pelo Crystal Palace por 3 a 0, o Liverpool volta suas atenções para a disputa do Campeonato Inglês. Em sétimo lugar, com 15 pontos, os Reds estão a dois pontos do Sunderland, equipe que fecha o G-4. Em nove jogos, acumula cinco vitórias e quatro derrotas. Aproveitamento de 55%.

Por outro lado, o Aston Villa ocupa a oitava posição, com 15 pontos, e vem de uma sequência de quatro vitórias consecutivas. 

Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitiké.

Aston Villa: Emiliano Martínez; Cash, Konsa, Torres, Lucas Digne; Kamara, Onana; Guessand, Rogers, McGinn; Watkins.

Escalações de Liverpool x Aston Villa

LiverpoolHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestAVL
25
G. Mamardashvili
26
A. Robertson
12
C. Bradley
5
I. Konate
4
C
V. van Dijk
18
C. Gakpo
11
M. Salah
38
R. Gravenberch
8
D. Szoboszlai
10
A. Mac Allister
22
H. Ekitike
23
E. Martinez
12
L. Digne
2
M. Cash
4
E. Konsa
14
P. Torres
44
B. Kamara
24
A. Onana
27
M. Rogers
7
C
J. McGinn
29
E. Guessand
11
O. Watkins

4-2-3-1

AVLAway team crest

LIV
-Escalação

Reservas

Técnico

  • A. Slot

AVL
-Escalação

Reservas

Técnico

  • U. Emery

Desfalques

Liverpool

Alisson, Frimpong e Gravenberch estão machucados. 

Aston Villa

Andrés García, Harvey Elliot, Tielemans e Emiliano Buendía estão no departamento médico.

Quando é?

  • Data: sábado, 01 de novembro de 2025
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Local: Anfield - Liverpool, ING 

Retrospecto recente

LIV
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/11
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
4/5

AVL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/4
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

Em 205 jogos disputados entre as equipes, o Liverpool soma 103 vitórias, contra 59 do Aston Villa, além de 43 empates. No último encontro válido pelo Campeonato Inglês 2024/25, as equipes empataram por 2 a 2.

LIV

Outros

AVL

2

Vitórias

3

Empates

0

11

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Links úteis

