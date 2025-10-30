Liverpool x Aston Villa: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Liverpool e Aston Villa se enfrentam neste sábado (1), às 17h (de Brasília), em Anfield, pela décima rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Eliminado da Copa da Liga Inglesa após ser derrotado pelo Crystal Palace por 3 a 0, o Liverpool volta suas atenções para a disputa do Campeonato Inglês. Em sétimo lugar, com 15 pontos, os Reds estão a dois pontos do Sunderland, equipe que fecha o G-4. Em nove jogos, acumula cinco vitórias e quatro derrotas. Aproveitamento de 55%.

Por outro lado, o Aston Villa ocupa a oitava posição, com 15 pontos, e vem de uma sequência de quatro vitórias consecutivas.

Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitiké.

Aston Villa: Emiliano Martínez; Cash, Konsa, Torres, Lucas Digne; Kamara, Onana; Guessand, Rogers, McGinn; Watkins.

Desfalques

Liverpool

Alisson, Frimpong e Gravenberch estão machucados.

Aston Villa

Andrés García, Harvey Elliot, Tielemans e Emiliano Buendía estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 01 de novembro de 2025

sábado, 01 de novembro de 2025 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Anfield - Liverpool, ING

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 205 jogos disputados entre as equipes, o Liverpool soma 103 vitórias, contra 59 do Aston Villa, além de 43 empates. No último encontro válido pelo Campeonato Inglês 2024/25, as equipes empataram por 2 a 2.

Classificação

