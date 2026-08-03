O Liverpool entrou com força na disputa pela contratação do francês Bradley Barcola, ponta do Paris Saint-Germain, após apresentar uma proposta financeira gigantesca que ultrapassou os 100 milhões de euros, na tentativa de convencer o campeão europeu a abrir mão de um de seus principais craques durante a atual janela de transferências de verão.

Apesar da grandeza da oferta, a diretoria do Paris Saint-Germain a recusou, mantendo-se firme em suas elevadas exigências financeiras, dando início a uma das negociações mais empolgantes do mercado de transferências.

Segundo a rede francesa "Foot Mercato", o Liverpool colocou Bradley Barcola no topo de suas prioridades para reforçar o setor ofensivo, especialmente após a proximidade da saída de Yan Diomande para o Real Madrid e o desejo do clube inglês de se preparar para uma eventual saída do craque egípcio Mohamed Salah.

O relatório confirmou que a diretoria do Liverpool já iniciou suas negociações com o Paris Saint-Germain e apresentou uma proposta inicial que supera os 100 milhões de euros, embora ainda esteja distante do valor estabelecido pelo clube francês para concordar com a venda do jogador.

O relatório esclareceu que o Paris Saint-Germain exige 170 milhões de euros para abrir mão de Barcola, aproveitando a força de sua posição contratual, já que o jogador tem contrato que se estende até o verão de 2028.

Apesar da recusa da primeira proposta, as negociações oficiais entre os dois clubes começaram na segunda-feira, segundo confirmou o jornalista italiano Fabrizio Romano, com o Liverpool esperando que sua oferta inicial seja o ponto de partida para negociações mais sérias nos próximos dias.

Barcola prefere a transferência para o Liverpool

A "Foot Mercato" indicou que Barcola prefere a transferência para o Liverpool caso o negócio se concretize neste verão, além de que já ocorreram conversas entre os agentes do jogador e os dirigentes do clube inglês.

O relatório acrescentou que o Paris Saint-Germain já não fecha totalmente a porta para a venda de seu ponta francês, após perceber o desejo do jogador de viver uma nova experiência, depois de duas temporadas em que na maioria das vezes desempenhou um papel secundário nos grandes jogos, o que o levou a buscar uma oportunidade que lhe dê mais minutos em campo.

Barcola fez uma temporada de destaque com a camisa do Paris Saint-Germain, marcando 13 gols e dando 7 assistências em 49 jogos por diversas competições.

Ele também valorizou seu passe com o brilho na Copa do Mundo de 2026, após marcar três gols e dar mais uma assistência, confirmando sua condição de um dos mais destacados talentos ofensivos do futebol europeu.

Recusa em renovar o contrato aumenta as especulações

A recusa de Barcola em renovar seu contrato com o Paris Saint-Germain contribuiu para aumentar as especulações sobre seu futuro, o que encorajou o Liverpool a se movimentar com força para contratá-lo, apesar da dificuldade das negociações e da grande diferença entre a oferta inglesa e as exigências francesas.

Em contrapartida, o Paris Saint-Germain começou a se movimentar prevendo uma possível saída do jogador, apresentando uma proposta oficial ao Ajax de Amsterdã pela contratação do jovem ponta Mika Godts, de 21 anos, para ser uma das opções na mesa a fim de compensar a saída de Barcola, caso o negócio se concretize.

A diferença financeira entre os dois clubes ainda é grande, mas a continuidade das negociações dá ao Liverpool esperança de chegar a um acordo nas próximas semanas, em uma das mais destacadas negociações aguardadas neste verão, que pode redesenhar os contornos do ataque do Liverpool na próxima etapa.