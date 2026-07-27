Lisandro Martínez, defensor da Argentina, respondeu às duras críticas dirigidas à seleção do seu país no Mundial de 2026, no qual a equipa terminou em segundo lugar.

A Argentina enfrentou críticas ferozes durante o Mundial de 2026 devido à sua conduta, considerada excessivamente agressiva.

A imagem da "Albiceleste" ficou prejudicada aos olhos de alguns observadores, e vários incidentes alimentaram a polémica em torno do comportamento dos jogadores argentinos, sobretudo durante a derrota na final frente à Espanha, que permitiu à "La Roja" conquistar a sua segunda estrela histórica.

Perante esta onda de críticas, Lisandro Martínez defendeu a seleção do seu país, denunciando aquilo que considerou uma campanha injustificada contra a Argentina.

Em declarações reproduzidas pelo site "Foot Mercato", afirmou: "Uma campanha anti-Argentina? Estou um pouco incomodado, pois não têm nenhum motivo real para nos odiar!".

E prosseguiu: "Dizem que somos arrogantes, mas isso reflete mais a realidade deles do que a nossa. Sempre respeitámos todos os nossos adversários".

Assim, o defensor do Manchester United garantiu que a seleção argentina, independentemente da polémica em curso, acredita ter sempre respeitado os seus adversários.