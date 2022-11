Lionel Messi vai trocar PSG pelo Inter Miami?

Contrato do argentino com o PSG vai até o final da temporada

Lionel Messi de malas prontas novamente? É o que tudo indica. O craque, que trocou o Barcelona pelo PSG em 2021, pode, agora, estar indo para o futebol dos Estados Unidos, para defender o Inter Miami, time de David Beckham.

O contrato de Messi com o PSG vai apenas até o final da atual temporada, e já há muita especulação sobre o que vem a seguir para o seis vezes Melhor do Mundo. Enquanto um retorno ao Barcelona foi sugerido como possibilidade, o Inter Miami começa a aparecer com um forte candidato à sua contratação.

Segundo o jornal The Times, o acordo entre o clube gerido por David Beckham e o craque argentino, que estaria perto de ser selado, faria com que ele se tornasse o jogador mais bem pago da história da MLS, superando o contrato de US$ 8,15 milhões por ano que Xherdan Shaqiri, assinou com o Chicago Fire.

Ainda segundo a publicação, o Inter tem um trunfo para atrair Messi. A ideia é, além do craque argentino, também tentar as contratações de Cesc Fabregas e Luis Suárez, ex-companheiros e amigos de longa data do camisa 10.