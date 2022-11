Inter Miami segue confiante em levar Messi à MLS

O diretor do Inter Miami explicou que as especulações sobre Messi jogar na MLS está gerando interesse por parte do clube

Na medida em que se aproxima do fim de seu contrato no futebol francês, o futuro de Lionel Messi, atacante do Paris Saint-Germain, tem sido cada vez mais discutido no futebol europeu. Recentemente, aliás, o argentino foi ligado a uma possível transferência para o clube de David Beckham, o Inter Miami, da MLS.

É claro, a imprensa espanhola noticiou que o Barcelona estaria de portas abertas para contar com o retorno de Messi em julho de 2023, quando termina seu contrato com o PSG.

Em recente entrevista coletiva, o diretor do Inter Miami, Chris Henderson, respondeu aos repórteres quando questionado sobre a especulação de Messi no clube: “Eu sei que Messi virá! É ótimo estar conectado com jogadores incríveis e nosso clube está ligado. Não quero comentar sobre alguém que não está no nosso elenco, especulações e rumores, mas ele é um dos maiores jogadores que já jogou."

“Messi em qualquer time do mundo vai mudar esse time. Não quero especular e falar sobre ele em nosso time, mas ele muda todas as ligas e todos os times em que joga. Tudo se resume a qual é o caráter do jogador? Qual é a sua motivação para vir para a liga? O equilíbrio entre os jogadores mais velhos nesta liga e os jogadores mais jovens se resume a essa motivação, o nível de condicionamento físico do jogador, o motivo dele estar vindo e, em seguida, ser capaz de integrá-lo ao que você está fazendo como clube e para onde está indo”, explicou.

De fato, PSG deseja renovar o contrato de Messi, já que jogador é um sonho esportivo e de marketing do clube. No entanto, assim como o interesse de novos times, como o Inter Miami, a renovação de seu contrato só deve ser discutida após o fim da Copa do Mundo, do Qatar, em dezembro.

Aos 35 anos, Messi parece ter encontrado seu melhor momento no PSG em 2022/23. Em 18 jogos na temporada, o atacante conseguiu uma incrível marca de 12 gols e 14 assistências em todas as competições.