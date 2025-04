Linkin Park é anunciado para show na final da Champions League 2024/25 na Allianz Arena

Banda celebra a oportunidade com remix e curta-metragem que mesclam seu som único com a cultura do futebol europeu

A icônica banda Linkin Park será a atração principal do show de abertura da final da UEFA Champions League, marcada para o dia 31 de maio, na Allianz Arena, em Munique. A apresentação será recheada de sucessos que viajam entre passado e presente do grupo e dos fãs.

"Com nosso novo álbum e turnê em andamento, estamos maravilhados com a energia e o entusiasmo dos fãs", declarou a banda. "Estamos ansiosos para compartilhar essa mesma energia e entusiasmo no show de inauguração da final da UEFA Champions League, apresentado pela Pepsi. Isso marca uma experiência totalmente nova para nós como banda, e estamos animados para compartilhar algumas de nossas músicas favoritas do passado e do presente, com as milhares de pessoas na plateia e milhões assistindo ao redor do mundo."

Para celebrar a parceria com a UEFA no show de inauguração, a banda gravou um remix eletrizante e produziu um curta-metragem que mescla seu som único com a cultura do futebol europeu. A faixa reúne os riffs inconfundíveis do sucesso multiplatina “Numb” com sons icônicos da UEFA Champions League — “o chute da bola, o apito de uma cobrança de falta, os gritos dos torcedores mais apaixonados do mundo.”

"Quando pensamos na faixa que criamos para este evento... tudo gira em torno do futebol", disse Mike Shinoda, cantor e produtor do Linkin Park. "Tivemos como referência músicos, produtores e artistas do passado que criaram obras especiais para o esporte, e quisemos nos inspirar nisso, colocando nossa própria identidade, criando algo a partir dos sons do futebol."

"A faixa que fizemos é, essencialmente, composta pelos sons do futebol, reinterpretados com a assinatura do Linkin Park. Tudo parte de elementos como o chute na bola, o som da rede balançando, os torcedores batendo nas cadeiras... Essas foram as coisas que, quando estivemos em jogos, nos marcaram como experiências sonoras poderosas."

O Linkin Park voltou recentemente aos holofotes com o lançamento de From Zero, inédito nos últimos sete anos. O álbum liderou as paradas ao redor do mundo e traz faixas como “Heavy Is The Crown” e “The Emptiness Machine”, esta última eleita a maior música de rock de 2024, com mais de 250 milhões de reproduções.

De acordo com a Billboard, o Linkin Park foi a única banda de rock a ultrapassar 2 bilhões de streams em 2024. A boa fase continua em 2025 com o lançamento de seu novo single, “Up From The Bottom”, parte da edição deluxe do álbum From Zero, que estará disponível em 16 de maio.

Enquanto isso, a banda segue com sua turnê mundial, que passa por Austin, no Texas, no dia 26 de abril, antes de atravessar estádios lotados pela Europa durante o verão europeu e encerrar com shows na América do Sul.

A final da UEFA Champions League será disputada às 16h (horário de Brasília) do dia 31 de maio. Antes do jogo, os fãs poderão acompanhar o Kick Off Show na TV e no streaming, e também no canal oficial da UEFA no YouTube.

“Temos o orgulho de anunciar que uma das bandas de rock mais influentes do século XXI será a atração principal do Kick Off Show da final da UEFA Champions League deste ano, apresentado pela Pepsi”, afirmou Eric Melis, vice-presidente de Marketing Global de Marca da Pepsi na PepsiCo. “Este é o nosso nono ano reunindo milhões de espectadores de todo o mundo, com o Linkin Park prometendo um show sem igual, ao vivo da Munich Football Arena, na Alemanha.”

“Estamos empolgados em trabalhar com um grupo de artistas que representa nossa filosofia ‘Thirsty For More’, refletindo o mesmo espírito de inovação e ousadia que a Pepsi incorpora — e mal podemos esperar para ver como os fãs vão reagir a esse show imperdível.”

LINKIN PARK

A conexão da banda com o futebol também se estende à América do Norte. O baixista Dave Farrell, torcedor declarado do Los Angeles FC, destacou o impacto que o astro argentino Lionel Messi teve na MLS e no crescimento do esporte nos Estados Unidos.

“Crescendo, jogar futebol nos EUA sempre foi algo que as crianças faziam, e eu sempre achei que o futebol era um esporte maior do que muita gente acreditava por aqui”, afirmou. “Nunca tivemos uma liga profissional de verdade até a criação da MLS. A partir daí, o jogo só cresceu, e a chegada do Messi trouxe um novo foco, uma nova lente global sobre o que está acontecendo por aqui.”

“Há muito espaço e potencial para o futebol crescer nos EUA, e ter um talento geracional jogando aqui torna tudo muito mais acessível e visível. Agora, com a Copa do Mundo chegando aos EUA, Canadá e México, temos outra grande oportunidade de avançar. Podemos fortalecer nossa seleção e torcer por um ótimo 2026.”