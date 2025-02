Decisão da 70ª edição da Liga dos Campeões será na Allianz Arena, casa do Bayern de Munique

A decisão do maior torneio de clubes da Europa já tem palco definido: a final será em Munique, no estádio do Bayern, que volta a receber o jogo depois de 13 anos.

A Champions League 2024/25 vai terminar na Allianz Arena, na Alemanha. O estádio, casa do Bayern de Munique, foi escolhido como sede da grande final, que acontece no dia 31 de maio de 2025. É a primeira vez desde 2012 que o palco recebe a decisão do torneio, e a expectativa é de um grande espetáculo.