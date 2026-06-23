Lil abre as portas para o Real Madrid e define o preço de Bouadi

O jovem astro marroquino Ayoub Bouadi, de 18 anos, tornou-se o centro de uma acirrada disputa europeia entre os grandes clubes do Velho Continente, após seu desempenho notável pelo Lille, da França, e pela seleção marroquina na Copa do Mundo de 2026.

O jornalista alemão Patrick Berger revelou, pela rede “Sky Sport”, que a diretoria do Lille está disposta a vender o meio-campista central por ofertas a partir de 70 milhões de euros, valor que reflete seu crescente valor de mercado após o desempenho excepcional na Copa do Mundo.

O Real Madrid lidera com força a lista de interessados; olheiros do clube, entre eles o diretor técnico de olheiros Johnny Calafat, assistiram à partida do Marrocos contra o Brasil para acompanhar o jogador de perto, e ele é visto no Bernabéu como um talento excepcional.

Por outro lado, o Arsenal é um dos primeiros interessados na joia marroquina, já que os “Gunners” mantêm conversas contínuas com o jogador e seu entorno, com planos de intensificar as negociações após o término da Copa do Mundo, enquanto outros clubes de destaque, como Paris Saint-Germain, Liverpool, Chelsea e Bayern de Munique, acompanham a situação com interesse.

O contrato de Bouadi, válido até junho de 2029 e assinado em dezembro passado, confere ao seu clube, o Lille, grande poder de negociação, especialmente após as declarações anteriores do presidente do clube, Olivier Litong: “50 milhões de euros não são suficientes... precisamos de uma oferta excepcional”, fazendo com que 70 milhões de euros sejam agora o valor mínimo.

Parece que o próximo verão testemunhará uma disputa acirrada pela contratação do jovem talento marroquino, em uma transação que pode quebrar os recordes de transferências de jovens jogadores africanos e redefinir o equilíbrio de forças na Europa.