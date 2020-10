PSG x Manchester United: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Jogaço é válido pela primeira rodada do grupo H da Champions League; veja onde acompanhar na TV e na internet

O grupo H da UEFA começa nesta terça-feira (20) com um jogaço: e duelam no Parque dos Príncipes, a partir das 20h (de Brasília). O jogo pode promover ainda o reencontro de Cavani com a equipe francesa. A partida será transmitida pela TNT, na TV fechada, pelo Facebook do Esporte Interativo e pela plataforma EI Plus. Na Goal você poderá acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO PSG x Manchester United DATA Terça-feira, 20 de outubro de 2020 LOCAL Parque dos Príncipes, Paris, HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

A partida será transmitida pela TNT, na TV fechada, pelo Facebook do Esporte Interativo e pela plataforma EI Plus. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Atual vice-campeão da UCL, o PSG que voltar a disputar a grande decisão da competição e, para isso, quer somar seus primeiros pontos em casa. Neymar e Mbappé estão confirmados no ataque, enquanto Di Mari e Kurzawa retornam ao time. Por outro lado, Marquinhos, Verratti, Draxler e Danilo Pereira são dúvidas. Já Icardi, Bernat e Kehrer, lesionados, ficam fora do duelo.

O Manchester United quer voltar a dar trabalho na competição europeia e pode promover as estreias de Alex Telles e Cavani, ex-PSG. Além da dupla, Greenwood também estará a disposição de Solskjaer, que pode ainda surpreender escalar Henderson no gol e Pogba no meio.

Provável escalação do PSG:

Navas; Florenzi, Diallo, Kimpembe, Kurzawa; Herrera, Gueye, Paredes; Di Maria, Neymar, Mbappe.

Provável escalação do Manchester United: De Gea (Henderson); Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Telles; Matic, Pogba; Mata, Fernandes, Rashford; Martial.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA Nimes 0 x 4 PSG 16 de outubro de 2020 PSG 6 x 1 Anegrs Ligue 1 2 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO PSG x Ligue 1 24 de outubro de 2020 16h (de Brasília) Istanbul x PSG Champions League 28 de outubro de 2020 14h55 (de Brasília)

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 4 Manchester United Premier League 17 de outubro de 2020 Manchester United 1 x 6 Premier League 4 de outubro de 2020

Próximas partidas