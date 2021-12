O que é o ranking de clubes da Conmebol? Para que serve?

A Conmebol, nesta sexta-feira (17), divulgou o novo ranking de clubes sul-americanos. Com o encerramento da temporada 2021, a entidade divulgou a atualização da pontuação e, consequentemente, da posição dos times de acordo com seu método de medição.

Ao final de cada temporada, a Conmebol divulga um ranking classificando todos os times sul-americano associados à entidade. Para isso, a Conmebol leva em consideração três fatores: o desempenho histórico na Libertadores e na Sul-Americana, o desempenho nestes torneios nos últimos dez anos (período que tem maior peso) e os títulos nacionais de cada uma das equipes.

Desta forma, o Palmeiras, por exemplo, que foi campeão da Libertadores nas duas últimas edições, chegou ao segundo lugar no ranking, enquanto o Atlético-MG, campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil de 2021, escalou oito posições neste ano. O River Plate, no entanto, segue sendo o líder, com 10.275,2 pontos.

Para que serve o ranking da Conmebol?

A classificação dos times sul-americanos vai além de "medir” o desempenho de cada um, pura e simplesmente. Ao invés disso, é usado para definir o desenrolar do sorteio das competições organizadas pela Conmebol.

Os times melhores classificados no ranking assumem o posto de cabeças de chave, indo, assim, para o primeiro pote do sorteio. Os oito a seguir, vão para o pote dois, e assim por diante. Ou seja, quanto melhor colocado o time estiver, melhor posicionado no sorteio ele estará.

Classificado para a Libertadores de 2022, o Atlético-MG, por exemplo, é um dos times que vai “subir” no ranking na hora da divisão de potes. Apesar de estar apenas na 11ª colocação, o Galo tem três times mais bem colocados que não vão disputar o torneio continental, fazendo com que ele tenha uma vantagem.

Veja os primeiros colocados e posições dos brasileiros no ranking da Conmebol.

1º - River Plate - 10.275,2 pontos

2º - Palmeiras - 8.503,1 pontos

3º - Boca Juniors - 8.272,8

4º - Flamengo - 6.666,4

5º - Grêmio - 6.571,9

6º - Nacional (URU) - 5.506,3

7º - Peñarol (URU) - 5.176

8º - Santos - 4.517,4

9º - Atlético Nacional (COL) - 4.372,4

10º - Independiente (ARG) - 4.295,1

11º - Atlético-MG - 4.135,2

12º - Athletico - 4.043,8

13º - São Paulo - 4.038,5

(...)

17º - Internacional - 3.438,3

(...)

23º - Cruzeiro - 2.930,8

(...)

29º - Corinthians - 2.526,7

30º - Fluminense - 2.389,7

(...)

45º - Red Bull Bragantino - 1.176

(...)

50º - Botafogo - 983,3

(...)

53º - Chapecoense - 944,8

(...)

61º - Vasco da Gama - 796,7

62º - Bahia - 793

(...)

94º - Sport - 290,8

(...)