Pré-Libertadores: o que é, como é a disputa e todas as informações

Como surgiu e por que é disputada a pré-libertadores? A Goal explica para você!

A segunda fase eliminatória da pré-Libertadores está prestes a começar! Para entender melhor como funciona essa fase eliminatória, aqui vai uma explicação sobre os duelos que levam quatro equipes a se juntar às outras 28 já classificadas para a fase de grupos da Copa Libertadores 2019.

Equipes brasileiras como o Atlético-MG e São Paulo estão entre os oito concorrentes que brigam por um lugar na terceira fase da pré-Libertadores. Eles tentam se juntar a Athletico, Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo, Grêmio e Internacional nas chaves, que começam a ser disputadas a partir do mês de março.

Veja tudo sobre as fases preliminares!

O QUE É A PRÉ-LIBERTADORES?

Foi somente a partir de 2017 que a competição passou a ter 44 equipes e duas fases preliminares antes da fase de grupos, garantindo mais duas vagas extras para o Brasil e uma para a Argentina, Chile e Colômbia, além da vaga do campeão da Copa Sul-Americana direto na fase de grupos (até 2016 entrava na primeira fase).

Antes disso, o torneio contava com apenas uma fase preliminar, onde doze equipes disputavam seis vagas entre as oito chaves em duelos eliminatórios. Essa mudança ocorreu em 2004, quando a pré-Libertadores passou a contar com mais duas equipes e viu seu formato mudar do quadrangular adotado anteriormente.



Com a grande quantidade de equipes participantes, é necessário ‘afunilar’ as que irão para a fase de grupos através de três fases pré-eliminatórias, que se iniciam com 19 times e terminam com apenas quatro classificados.

COMO É A DISPUTA?

A pré-Libertadores é dividida em três fases, onde os times se enfrentam em séries definidas a partir do sorteio realizado em dezembro de 2018, quando também foram conhecidos os grupos. Cada série é definida em jogos de ida e volta, onde o mandante na segunda partida é definido a partir da colocação de cada time no Ranking da Conmebol.

A primeira fase preliminar é disputada entre seis times, dos quais três avançam para a etapa seguinte, onde outras 13 equipes se juntam à disputa. Dos 16 times, oito avançam para a fase final, onde cada vencedor irá para um grupo já definido em sorteio.

PRÉ-LIBERTADORES: CRITÉRIOS DE DESEMPATE

Como ocorre nas fases finais da Copa Libertadores, também ela em formato eliminatório, o vencedor de cada série será a equipe de maior placar agregado entre os dois jogos. Em caso de empate, o time com o maior número de gols marcados fora de casa - o chamado saldo qualificado - é que avança.

Persistindo ainda o empate no tempo normal - neste caso, com dois resultados iguais nos jogos de ida e volta -, a disputa é decidida nas cobranças de pênaltis, sem prorrogação.

PRA QUE GRUPOS VÃO OS VENCEDORES?

Como o chaveamento foi completamente definido no sorteio dos grupos, os candidatos da pré-Libertadores já sabem seus possíveis adversários caso cheguem à etapa das chaves.

O São Paulo, por exemplo, cai no grupo de River Plate (ARG), campeão em 2018, Alianza Lima (Peru) e Internacional, no que promete ser o 'grupo da morte' dessa edição em caso de classificação Tricolor.

Já o Atlético será pareado com Nacional de Montevidéu (URU), Cerro Porteño (PAR) e Zamora (VEN), caso supere não só o Danubio (URU), adversário da segunda fase preliminar, mas também o vencedor entre Defensor (URU) e Barcelona (EQU), seu adversário numa eventual terceira fase.

Confira abaixo o chaveamento completo da pré-Libertadores!

Fase 1

E1: Delfín (EQU) 5 x 1 Nacional (PAR)

5 x 1 Nacional (PAR) E2: Dep. La Guaíra (VEN) 2 x 2 Real Garcilaso (PER)

2 x 2 Real Garcilaso (PER) E3: Bolívar 5 x 6 Defensor Sporting (URU)

Fase 2 (time à direita decide a vaga em casa):

C1 : Danubio (URU) x Atlético-MG (BRA)

: Danubio (URU) x C2 : Melgar (Peru) x Universidad de Chile (CHI)

: Melgar (Peru) x Universidad de Chile (CHI) C3 : Bolívia 3 x Libertad (PAR)

: Bolívia 3 x Libertad (PAR) C4 : Palestino (CHI) x Indep. Medellín (COL)

: Palestino (CHI) x Indep. Medellín (COL) C5 : Talleres (ARG) x São Paulo (BRA)

: Talleres (ARG) x C6 : Dep. La Guaíra (VEN) x Atlético Nacional (COL)

: Dep. La Guaíra (VEN) x Atlético Nacional (COL) C7 : Delfín (EQU) x Caracas (VEN)

: Delfín (EQU) x Caracas (VEN) C8: Defensor Sporting (URU) x Barcelona de Guayaquil (EQU)

Fase 3 (time melhor colocado no ranking da Conmebol terá a vantagem de decidir em casa)

G1 : Vencedor C1 x Vencedor C8

: x Vencedor C8 G2 : Vencedor C2 x Vencedor C7

: Vencedor C2 x Vencedor C7 G3 : Vencedor C3 x Vencedor C6

: Vencedor C3 x Vencedor C6 G4: Vencedor C4 x Vencedor C5

QUE TIMES SE CLASSIFICAM À PRÉ-LIBERTADORES?

Cada país participante possui um número limitado de vagas no torneio, desta forma, cada um organiza a sua classificação com os seus próprios torneios. No caso do Brasil, existem sete vagas disponíveis: uma para o campeão da Copa do Brasil e outras para os seis primeiros classificados do Campeonato Brasileiro.

O quinto e o sexto colocados do Brasileirão acabam indo direto para a segunda fase da pré-libertadores, como foi o caso do Atlético-MG e do São Paulo. Se o campeão da Copa do Brasil estiver entre os seis primeiros da Série A, o G-6 vira G-7, e o sétimo colocado do Brasileirão também entra na Pré-Libertadores.

Entre os clubes de outros países, as vagas da Pré-Libertadores normalmente ficam com os últimos times que entraram na classificação. Na Argentina, por exemplo, apenas cinco clubes se classificam pelo Campeonato Argentino, e o quinto colocado é o que vai para a Pré-Libertadores.

Veja como funciona as vagas de classificação para cada país participante:

Argentina : 1 vaga na segunda fase preliminar - 5º colocado no Campeonato Argentino;

: 1 vaga na segunda fase preliminar - 5º colocado no Campeonato Argentino; Bolívia : 1 vaga na segunda fase e 1 vaga na primeira fase preliminar - Vice-campeão do Clausura e melhor pontuação acumulada no Boliviano, respectivamente;

: 1 vaga na segunda fase e 1 vaga na primeira fase preliminar - Vice-campeão do Clausura e melhor pontuação acumulada no Boliviano, respectivamente; Brasil : 2 vagas na segunda fase preliminar - 5º e 6º colocados do Brasileirão do ano anterior;

: 2 vagas na segunda fase preliminar - 5º e 6º colocados do Brasileirão do ano anterior; Chile : 2 vagas na segunda fase preliminar - 3º colocado no Chileno e campeão da Copa Chile;

: 2 vagas na segunda fase preliminar - 3º colocado no Chileno e campeão da Copa Chile; Colômbia : 2 vagas na segunda fase preliminar - Melhor pontuação acumulada no Colombiano e campeão da Copa Colômbia;

: 2 vagas na segunda fase preliminar - Melhor pontuação acumulada no Colombiano e campeão da Copa Colômbia; Equador : 1 vaga na segunda fase e 1 vaga na primeira fase preliminar - Melhor e 2ª melhor pontuações acumuladas no Equatoriano, respectivamente;

: 1 vaga na segunda fase e 1 vaga na primeira fase preliminar - Melhor e 2ª melhor pontuações acumuladas no Equatoriano, respectivamente; Paraguai : 1 vaga na segunda fase e 1 vaga na primeira fase preliminar - 2º e 3º melhores pontuações acumuladas no Paraguaio, respectivamente;

: 1 vaga na segunda fase e 1 vaga na primeira fase preliminar - 2º e 3º melhores pontuações acumuladas no Paraguaio, respectivamente; Peru : 1 vaga na segunda fase e 1 vaga na primeira fase preliminar - 3º colocado e melhor pontuação acumulada no Peruano, respectivamente;

: 1 vaga na segunda fase e 1 vaga na primeira fase preliminar - 3º colocado e melhor pontuação acumulada no Peruano, respectivamente; Uruguai : 1 vaga na segunda fase e 1 vaga na primeira fase preliminar - Melhor e 2ª melhor pontuações acumuladas no Uruguaio, respectivamente;

: 1 vaga na segunda fase e 1 vaga na primeira fase preliminar - Melhor e 2ª melhor pontuações acumuladas no Uruguaio, respectivamente; Venezuela: 1 vaga na segunda fase e 1 vaga na primeira fase preliminar - Melhor e 2ª melhor pontuações acumuladas no Venezuelano, respectivamente.

