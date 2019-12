Palmeiras x Corinthians e Gre-Nal inédito? Libertadores 2020 já anima

A torcida já se animou com o primeiro esboço de como será a próxima temporada do certame continental

O sorteio dos confrontos da Libertadores da América 2020 já deixou olhos arregalados para o que poderá acontecer na próxima temporada.

Isso porque, além da possibilidade de o reencontrar o do , algoz improvável de 2015, a fase de grupos ainda poderá nos brindar com embates clássicos do futebol brasileiro.

O , por exemplo, estará no grupo do caso avance nas fases classificatórias. O poderá fazer parte da mesma chave do arquirrival , fazendo um confronto inédito entre os gaúchos na Libertadores. Além disso, o terá vida difícil na disputa com e .

