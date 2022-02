Lewandowski: "The Best da Fifa importa mais que a Bola de Ouro"

Robert Lewandowski, atacante do Bayern de Munique, comentou sobre a importância da Bola de Ouro, da France Football, e do The Best, da Fifa. O atacante, no entanto, não conseguiu vencer o prestigioso prêmio da revista francesa, com Lionel Messi conquistando o título em 2021.

Do lado do Prêmio The Best, Lewandowski levou o título pela segunda vez consecutiva, tendo superado grandes nomes, como Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, do futebol mundial.

Agora, a recente premiação da Bola de Ouro, da revista France Football, foi alvo de muitos questionamentos. Isto porque, a premiação que deveria ter acontecido em 2020 foi cancelada por conta da pandemia e, para muitos, o grande vencedor seria justamente Robert Lewandowski.

Em 2021, no entanto, o atacante do Bayern de Munique alcançou a segunda posição da premiação, perdendo para Lionel Messi. Para muitos, Lewandowski merecia o prêmio em 2021, principalmente pela regularidade mantida nas últimas temporadas.

Perder esse prêmio pode até ser considerado uma fonte de frustração, pois até mesmo Messi admitiu que merece ser considerado o melhor jogador do planeta, mas Lewandowski está feliz com sua sorte e afirma ter mais orgulho de ser reconhecido por seus colegas em uma uma votação da Fifa.

Quando questionado pela revista PilkaNozna, o atacante tratou de analisar os prêmios e, acima de tudo, sua importância: Tenho pensado nesses dois prêmios ultimamente: The Best Fifa e na Bola de Ouro. Cheguei à conclusão de que o prêmio da Fifa importa mais do que a Bola de Ouro."

“Somente os jornalistas votam neste último. Não há uma verificação clara, como muitos especialistas ou ex-jogadores e atuais jogadores de futebol disseram."

"Profissionais e jornalistas votam nele na Fifa; capitães de equipe, treinadores, e eles podem avaliar nossas conquistas de forma realista e objetiva, porque eles sabem quanto cada jogo, cada recorde, cada lesão nos custa."

“Talvez em termos de prestígio, a Bola de Ouro esteja posicionada acima do Jogador do Ano da Fifa, mas sabendo que recebi o prêmio de melhor jogador de futebol do mundo pela segunda vez consecutiva na votação de treinadores e jogadores me deixa orgulhoso, porque sei o quanto trabalhei por muitos anos”, disse ele.

As façanhas de Lewandowski permitiram que ele ocupasse uma posição ao lado dos jogadores mais condecorados do futebol mundial, com os dois prêmios consecutivos do The Best, da Fifa.