Prêmio The Best da Fifa 2021: quando é, quem são os candidatos e quem já ganhou?

A Fifa anunciou nesta terça-feira (9), que o prêmio The Best será entregue somente no dia 17 de janeiro de 2022. O evento que elege o melhor jogador do mundo, melhor treinador e goleiro do futebol masculino e feminino, será realizado em Zurique, na Suíça, mas de forma virtual.

A ideia da entidade é realizar o evento de forma virtual, ou seja, sem a presença de convidados por conta das restrições da Covid-19. Ainda assim, o evento deve contar com a presença, virtualmente, de grandes jogadores do futebol mundial, inclusive os favoritos ao prêmio.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

De todo o modo, o processo de votação começa no dia 22 de novembro e vai até 10 de dezembro de 2021. O processo de escolha dos melhores da temporada conta com a votação de técnicos, capitães de seleções nacionais e jornalistas de cada país associados à Fifa.

Dessa forma, a Goal te mostra os favoritos ao prêmio e os jogadores que já conquistaram o The Best.

Quem são os candidatos ao prêmio de Melhor do Mundo da Fifa?

Além de ser o atual vencedor do Prêmio, Robert Lewandowski está concorrendo novamente ao Melhor do Mundo, sendo um dos favoritos no momento. O polonês tem a concorrência de grandes jogadores do futebol mundial, incluindo Lionel Messi, do PSG, já que o argentino venceu a Copa América com a Argentina e a Copa do Rei com o Barça - sem contar suas participações em gols.

⚽️👑❓



Who will be #TheBest?



Football's kings and queens will be crowned at the #FIFAFootballAwards on 17 January 2022.



ℹ️👉 https://t.co/bkldjYUAVs pic.twitter.com/uMJSVpNjqA — FIFA.com (@FIFAcom) November 9, 2021

Além deles, o prêmio ainda conta com Cristiano Ronaldo, hoje no Manchester United, Kevin De Bruyne, do Manchester City, e Jorginho e Kanté, que venceram a Champions League com o Chelsea.

No futebol feminino, Alexia Putellas, do Barcelona, é a favorita para levar a Melhor Jogadora da Fifa, já que conquistou a Champions League feminina pela equipe espanhola.

Quem já ganhou o prêmio de Melhor do Mundo da Fifa?

Levando em conta que a Fifa voltou a realizar sua tradicional premiação sozinha em 2016, já que antes o prêmio era realizado em conjunto com a revista francesa France Football, tivemos desde então cinco vencedores para cada categoria (Melhor Jogador do futebol masculino e feminino, Melhor goleiro do futebol masculino e feminino e Melhor Treinador do futebol masculinos e feminino.

Além de Lewandowski, Lionel Messi e Luka Modric já conquistaram o prêmio de Melhor Jogador do Mundo Masculino, sem contar que Cristiano Ronaldo já conquistou duas vezes o prêmio.

No futebol feminino, a Rainha Marta já levou o prêmio duas vezes, além de Megan Rapinoe, destaque do futebol feminino dos Estados Unidos.

Do lado dos treinadores, Jurgen Klopp, técnico do Liverpool, levou o prêmio em 2019 e 2020, assim como Zinedine Zidane em 2017, enquanto treinava o Real Madrid.