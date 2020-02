Lewandowski tem fratura confirmada e vê temporada histórica em risco

O polonês vive uma das melhores fases se sua carreira, mas vê uma lesão afastá-lo dos gramados por quatro semanas

Com uma lesão no joelho, Robert Lewandowski deve ficar quatro semanas afastado dos gramados, causando um problema ao de Munique e à sua própria temporada.

Com 39 gols em 33 jogos e a artilharia da Liga dos Campeões, o polonês vive um de seus melhores momentos da carreira, mesmo aos 31 anos de idade. No entanto, a lesão sofrida no jogo de ida das oitavas de final contra o Chelsea, pode atrapalhar o momento histórico do atacante.

Além de provavelmente perder o jogo de volta da Champions, Lewandowski deve ficar de fora da partida das quartas de final da Copa da , contra o 04 e de alguns compromissos da - da qual o Bayern é líder com um ponto de vantagem em relação ao .

O polonês está a apenas quatro gols de ultrapassar sua melhor temporada - 2016/17, quando marcou 43 vezes. Na Champions, ele é o artilheiro com 11 gols, seguido pelo norueguês do , Erling Haaland.