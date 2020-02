Artilheiro, Lewandowski já tem mais gols que o Barcelona na Champions

Polonês do Bayern mantém boa fase na vitória por 3 a 0 sobre o Chelsea em Londres

Robert Lewandowski voltou a brilhar na e foi um dos destaques da vitória por 3 a 0 do de Munique sobre o , nesta terça-feira, no Stamford Bridge, no jogo de ida das oitavas de final.

Depois de dar assistência para os dois primeiros gols dos bávaros, marcados por Gnabry, o polonês fechou o placar aproveitando cruzamento de Davies na área.



Ao balançar as redes novamente, Lewandowski manteve a artilharia isolada desta edição da Champions, com 11 gols. Para se ter uma ideia, o time inteiro do Chelsea fez este mesmo número até aqui na competição. Equipes como e fizeram até menos (10 gols cada).

CHL 0-3 BAY (77’) - Lewandowski ha marcado los mismos goles (11) en esta edición de la Champions League que toda la plantilla del Chelsea.



Y uno más que las plantillas completas de Barcelona (10) y Atlético de Madrid (10). — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) February 25, 2020

O gol de hoje também serviu para o goleador do Bayern encerrar um jejum de seis jogos de mata-mata da Champions sem balançar as redes. Além disso, ele ultrapassou o italiano Inzaghi e é o quarto maior goleador de competições europeias.

Máximos goleadores en la historia de las competiciones europeas:



Cristiano Ronaldo: 131

Messi: 117

Raúl: 76

LEWANDOWSKI: 71 (un gol hoy)

Filippo Inzaghi: 70 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) February 25, 2020

Para completar, Lewandowski também vive grande fase na e é o artilheiro do torneio, com 25 gols marcados até o momento.