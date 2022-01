Lewandowski mereceu ser o melhor do mundo da Fifa em 2021

Robert Lewandowski foi eleito, pela segunda vez em sua carreira, o melhor jogador do mundo no prêmio The Best, entregue pela FIFA. Detentor do troféu individual em 2020, o polonês repetiu a dose em 2021 – com o prêmio entregue no evento remoto realizado agora em janeiro de 2022. Uma escolha, acima de qualquer coisa, justa.

Meses antes da entrega do FIFA The Best, um clima de tensão chegou a ser criado pelo fato de Lewandowski ter reclamado do destino final da outra premiação de melhor jogador do mundo. O polonês não escondeu o descontentamento pela Bola de Ouro, tutelada pela France Football, ter sido dada a Lionel Messi. Em que pese o fato de Mohamed Salah, do Liverpool, também ter sido finalista nesta edição 2021 do FIFA The Best, todos sabiam que o prêmio iria ou para Robert ou para Lionel.

A discussão estava pronta, os argumentos já começavam a ser ensaiados por quem defendia um ou outro.

Vale lembrar que oficialmente o FIFA The Best leva em consideração o que aconteceu nos gramados entre os dias 8 de outubro de 2020 e 7 de agosto de 2021. Neste período, os títulos conquistados não foram tão importantes quanto os feitos individuais -- os gols e assistências -- tanto do polaco quanto do argentino.

Entre outubro de 2020 e agosto de 2021 Messi conquistou a sua última taça pelo Barcelona, antes de passar a defender o PSG, e levantou sua primeira com a Argentina. Já Lewandowski comemorou o óbvio, o título alemão com o Bayern. E parou por aí – os Bávaros não triunfaram na Copa da Alemanha e, sem contar com um então lesionado Lewandowski, caíram para o PSG nas quartas de final da Champions League. Lesionado, o polonês não disputou a Eurocopa.

Ora, a emoção da Copa do Rei conquistada pelo Barça de Messi existiu mais por já haver, naquele momento, um grande clima de despedida do que pela taça em si (levantada pelos catalães seis vezes nas dez edições anteriores), enquanto a repercussão do título de Copa América foi maior do que é exatamente pela aberração que eram os quase 30 anos de jejum da seleção argentina em qualquer campeonato... e por Messi, que não fez bom jogo na final contra o Brasil, ser Messi.

Ou seja: para as milhares de pessoas do futebol que votaram no prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA, o que aconteceu com as seleções entre 2020 e 2021 não foi tão importante quanto os recordes individuais dos grandes astros do jogo. A ausência de um enorme protagonista na Itália campeã da Euro e um certo descrédito sobre o nível da Copa América tiveram enorme peso nisso. Assim como o título de Champions League para um Chelsea também sem um grande símbolo individual.

Os recordes individuais foram mais notáveis no futebol de clubes, o que não deixa de ser uma ironia pelo fato de estarmos falando sobre um prêmio entregue pela FIFA. Messi seguiu com números gigantescos, mas no futebol de clubes o maior protagonista de todos na temporada 2020/21 foi Lewandowski. Especialmente por um feito: ter quebrado um histórico recorde de Gerd Muller: com 41 gols anotados, Lewandowski passou a ser o maior artilheiro de uma única edição da Bundesliga. O polonês superou os 40 gols que a eterna lenda do futebol alemão e do Bayern havia estipulado no longínquo 1972.

Messi já havia, ele próprio, superado outras marcas que haviam sido estipuladas no futebol europeu por Gerd Muller. Mas não entre outubro de 2020 e agosto de 2021. E neste período, levando em conta o futebol de clubes, os números também mostram um Lewandowski mais decisivo.

Segundo números levantados pela GOAL junto à Opta Sports, entre 8 de outubro de 2020 e 7 de agosto de 2021 tanto Messi quanto Lewandowski contribuíram diretamente para 49 gols de suas equipes: foram 43 gols e seis assistências do polonês, para o Bayern, e 37 gols e 12 assistências do argentino ainda para o Barcelona. Lewandowski, entretanto, jogou menos vezes no mesmo período (35 partidas contra 44 de Messi).

Além disso, Lewandowski esteve mais acima da média do que Messi se levarmos em conta as estatísticas de Gols Esperados (xG) e Assistências Esperadas (xA): os 43 gols de Lewandowski foram mais acima do esperado (34.42) do que os de Messi (37 de um xG de 31.8), assim como as assistências (seis passes para gols de um xA de 4.9 para o craque do Bayern em comparação a 12 assistências de 19.5 esperadas por parte de Messi).

Messi pode ser maior na história do futebol, mas levando em conta o período levado em consideração pelo FIFA The Best Lewandowski levou a melhor. Você pode até discordar, mas é impossível dizer que o prêmio para Lewandowski não foi merecido.