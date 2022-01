FIFA The Best 2021: todos os vencedores, do melhor do mundo ao Prêmio Puskás

O Prêmio The Best acontece desde 1991, e já teve diversas mudanças ao longo dos últimos anos, incluindo no seu nome atual, que foi concedido em 2016, após se separar da revista France Football, organizadora da famosa Bola de Ouro.

Neste ano de 2021, mais uma edição rola e nesta segunda-feira (17), várias categorias têm seus vencedores escolhidos.

Veja, a seguir, os vencedores de cada nomeação do The Best 2021.

Prêmio Especial Feminino

Christine Sinclair, de 38 anos, é a maior artilheira por uma seleção, no seu caso a canadense, com 188 gols na história, e foi escolhida pela organização para receber o Prêmio Especial Feminino.

Melhor Goleira do Mundo

A chilena Christiane Endler conquista o prêmio de melhor goleira do mundo no The Best! 🧤 pic.twitter.com/Dtvo63jSUT — GOAL Brasil (@GoalBR) January 17, 2022

A gigante Christiane Endler, da seleção chilena e PSG, conseguiu se sobressair entre as candidatas e levar a premiação de melhor goleira de 2022.

Melhor Goleiro do Mundo

Édouard Mendy é eleito o melhor goleiro do mundo! 🔥



O arqueiro superou Gianluigi Donnarumma e Manuel Neuer! 💪 pic.twitter.com/zTBCXgIR1d — GOAL Brasil (@GoalBR) January 17, 2022

Mendy, goleiro do Chelsea, foi o vencedor de melhor goleiro do ano, segundo a Fifa, superando Neuer e Donnarumma, além de receber elogios do ex-goleiro Peter Schmeichel.

Prêmio Púskas

Erik Lamela é o grande vencedor do Prêmio Puskas! 🔥



Que golaço! ⚽pic.twitter.com/rzyevA1dwp — GOAL Brasil (@GoalBR) January 17, 2022

Com o gol mais bonito de 2021, o jogador Erik Lamela, jogando pelo Tottenham, marcou um golaço de letra contra o Arsenal e levou a premiação que o Brasil ainda lidera, com tentos de Neymar e Wendell Lira.

Prêmio Fair Play

Nada menos esperado do que a seleção dinamarquesa e sua equipe médica terem recibido a premiação de Fair Play de 2021, pelo socorro e cuidados prestados com Christian Eriksen, em partida válida pela estreia da Eurocopa, quando o jogador sofreu "mal súbito" e foi atendido por companheiros e profissionais médicos dentro do jogo.

Melhor Treinador(a) do Futebol Feminino

Emma Hayes, do Chelsea, é eleita a melhor técnica do mundo! ⚽ pic.twitter.com/CZg3c3uK00 — GOAL Brasil (@GoalBR) January 17, 2022

Emma Hayes, treinadora do Chelsea, recebeu a premiação de melhor treinador(a) do futebol feminino mundial, realizando grande campanha pelos Blues em 2021.

Melhor Treinador(a) do Futebol Masculino

Thomas Tuchel é eleito o melhor técnico no The Best! 💪 pic.twitter.com/EhRX59rqjB — GOAL Brasil (@GoalBR) January 17, 2022

Assim como Emma Hayes, Thomas Tuchel, também do Chelsea, foi definido como o melhor treinador pelo futebol masculino em 2021, o qual foi campeão da Champions League e Supercopa da UEFA no último ano, pegando o elenco no meio do caminho.

Fifa Fans Award

Novamente, como grande sinal de apoio, os torcedores dinamarqueses e finlandeses receberam o prêmio de "Melhores Torcedores", quando declararam apoio a Christian Eriksen durante o duelo que o atleta sofreu mal súbito durante a partida, quebrando qualquer rivalidade de torcidas.

Melhor Time Feminino do Mundo

Essa é a Seleção FIF PRO feminina do The Best! ⚽



Marta está na equipe! 💪 pic.twitter.com/fmWgYqrm8H — GOAL Brasil (@GoalBR) January 17, 2022

A seguir, com a gigante brasileira Marta, novamente, veja qual foi o melhor elenco do mundo definido pela Fifa:

Christiane Endler (GOL)

Bronze (DEF)

Renard (DEF)

Bright (DEF)

Eriksson (DEF)

Banini (MEI)

Lloyd (MEI)

Bonanser (MEI)

Miedema (ATA)

Marta (ATA)

Alex Morgan (ATA)

Melhor Time Masculino do Mundo

Os melhores jogadores do mundo, segundo a Fifa, definem o melhor elenco de 2021, com Messi e Cristiano Ronaldo presentes novamente:

Donnarumma (GOL)

Rúben Dias (DEF)

Bonucci (DEF)

Alaba (DEF)

Jorginho (MEI)

Kanté (MEI)

De Bruyne (MEI)

Cristiano Ronaldo (ATA)

Erling Haaland (ATA)

Lewandowski (ATA)

Lionel Messi (ATA)

Melhor Jogadora do Mundo

Alexia Putellas é eleita a melhor jogadora do mundo no The Best! 🔥 pic.twitter.com/GSveAuCwUx — GOAL Brasil (@GoalBR) January 17, 2022

Com a concorrência de Jenni Hermoso e Sam Kerr, a jogadora do Barcelona Alexia Putellas acabou se sobressaindo e levando a premiação como a melhor atleta de 2021.

Melhor Jogador do Mundo

Robert Lewandowski é eleito o melhor jogador do mundo! 🔥



O polonês superou Messi e Salah no The Best da Fifa! 😮



Concorda com a escolha? 🤔 pic.twitter.com/es2vehZIPl — GOAL Brasil (@GoalBR) January 17, 2022

Robert Lewandowski leva como melhor atleta do mundo em 2021, passando a frente de Lionel Messi e Mo Salah, e garante premiação após polêmicas com Bola de Ouro.

Prêmio Especial Masculino

Assim como Christine Sinclair, Cristiano Ronaldo leva o Prêmio especial da Fifa, marcando 115 gols pela seleção portuguesa, como maior artilheiro por seleções.