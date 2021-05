"Lewandowski hoje é melhor que Messi e Cristiano Ronaldo", diz presidente do Bayern

O CEO do Bayern de Munique também comentou sobre a possibilidade do polonês ficar por mais várias temporadas no clube alemão

Lewandowski melhor do que Messi e Cristiano Ronaldo? Sem dúvidas. Ao menos para o presidente do Bayern do Munique, Karl-Heinz Rummenigge.

Após mais uma temporada memorável, com direito a 40 gols na Bundesliga e igualdade com o recorde de Gerd Muller, marca histórica de artilharia em uma só edição da competição que já durava mais de 30 anos, o polonês vai se consagrando não só como o maior jogador de seu país, mas também um dos maiores goleadores da história do futebol mundial.

E para Rummenigge, hoje, nada menos do que o melhor do mundo: O CEO do clube alemão até elogiou Kylian Mbappé, o apontando como um grande talento, mas também colocou Lewandowski à frente de qualquer jogador em atividade.

"Lewandowski está em forma física incrível, pode jogar no mais alto nível por quatro, cinco anos. Por que não no Bayern? Robert é como um diamante." revelou o alemão, em entrevista ao portal Wirtualna Polska. "O futebol mundial possui grandes talentos, como Kylian Mbappé, mas Robert Lewandowski é atualmente o melhor jogador de futebol do mundo. Na minha opinião, hoje ele é melhor do que Cristiano Ronaldo e Lionel Messi."

Vencedor do prêmio de melhor do mundo no Fifa The Best em 2020, o polonês ainda tem chances de repetir a proeza, mas precisará de uma grande campanha na Eurocopa. Mesmo assim, sua marca de 40 gols já conseguiu igualar um recorde que aparentava ser "inquebrável" durante mais de 30 anos - isso, com cinco jogos a menos.

"Gerd Muller foi incrível. Mal tinha chances e era marcava dois gols por jogo. Ele vivia para balançar as redes." comentou Rummenigge sobre o "Der Bomber", seu ex-companheiro de time. "Lewandowski joga mais para o time, se envolve mais na partida, volta para receber a bola, sai da área. Gerd era o rei da área. Lewa, então, tem mais a oferecer do ponto de vista do futebol."

Precisando apenas de um gol na última rodada, contra o Augsburg, para quebrar a marca de Gerd Muller, o polonês quer fechar a temporada com chave de ouro. O jogo acontece neste sábado (22), às 10h30 (de Brasília).