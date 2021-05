Real Madrid e Estados Unidos: os planos de Lewandowski antes de brilhar pelo Bayern

O ex-agente do jogador disse que não era segredo para ninguém o desejo do atleta em jogar pelo Real Madrid

O ex-agente de Robert Lewandowski, Cezary Kucharski, revelou o plano original da carreira do artilheiro do Bayern de Munique, afirmando que ele costumava sonhar em jogar no Real Madrid.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Lewandowski tem uma carreira muito bem-sucedida no futebol alemão de 11 anos, tendo deixado a Polônia para ingressar no Borussia Dortmund em 2010.

Ele se mudou para o Bayern quatro anos depois, onde consolidou sua reputação como um dos melhores atacantes da Europa, mas seu agente diz que seu principal objetivo era jogar pelo gigante espanhol Real Madrid.

Kucharski também disse que o jogador queria terminar sua carreira na MLS antes de decidir se estabelecer em Munique por um longo prazo. “Quando trouxemos Robert para a Alemanha, o plano era realmente: Dortmund, Bayern, Espanha, EUA. E não é segredo que o Real Madrid costumava ser seu grande sonho”, disse o agente disse para Goal e SPOX.

“Mas os clubes espanhóis não são financeiramente fortes o suficiente para pagá-lo e ele certamente percebeu nos últimos anos que o Bayern é o clube ideal para ele.”

Lewandowski está sendo cogitado a mudar do Bayern, mais uma vez, rumo à janela de transferências, com o Real supostamente entre uma série de candidatos em potencial.

No entanto, Kucharski acha que os empresários do polonês vão abraçar esses rumores, a fim de garantir uma nova extensão lucrativa no Bayern, com seu contrato atual expirando em 2023.

"Seja qual for a decisão de Robert, será uma boa decisão", acrescentou. “Mas sei como funciona esse negócio e posso imaginar que esses boatos se espalham para renovar o contrato. Essa é uma estratégia comum.

"Por que Lewandowski deveria ir para outro lugar? Ele sabe o que ganha do Bayern. Este clube é sempre um dos principais favoritos para o título da Liga dos Campeões.”

"E, conhecendo-o, ainda tem fome de sucesso e quer voltar a ganhar, na próxima temporada, com a equipe e com o novo treinador".

Lewandowski atual artilheiro do Campeonato Alemão com 40 gols Foto: Getty

Lewandowski participou de 328 jogos pelo Bayern até o momento, ganhando 17 títulos, incluindo sete títulos do Campeonato Alemão e uma Liga dos Campeões.

O atacante conta com 293 gols marcados, sendo 47 deles na atual campanha, e ainda conseguiu contribuir com 65 assistências pelo clube.