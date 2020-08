Lewandowski é um fracasso em jogos decisivos?

Atacante do Bayern de Munique é criticado por não aparecer nos grandes jogos, mas será mesmo verdade?

O brilho é visto como o mínimo no de Munique.

Tanto que, mesmo depois de terminar como o artilheiro da em 2010/11 e ajudar os bávaros a chegar à final da Liga dos Campeões na temporada seguinte com 13 gols, Mario Gomez recebeu um elogio indireto do então presidente Uli Hoeness.

"Agora temos alternativas para Mario Gomez", explicou Hoeness depois de contratar Claudio Pizarro e Mario Mandzukic para competir com o internacional alemão por uma vaga titular.

Mais times

"Este é um pré-requisito para o sucesso. Mario é bom, mas não muito bom."

No ano seguinte, o Bayern venceu a , mas Gomez começou no banco na final, com Mandzukic escolhido para liderar a linha. Eles ganharam a Bundesliga todos os anos desde então.



Foto: Getty Images

A contratação de Robert Lewandowski foi fundamental para seu domínio nacional, com o atacante polonês contribuindo com 162 gols em 190 jogos desde que chegou ao rival em 2014.

No entanto, o Bayern repetidamente perdeu na Europa com Lewandowski no ataque, o que levou alguns analistas a perguntarem se ele era artilheiro em jogos pequenos e um fantasma nos jogos decisivos.

Em sua última temporada no Dortmund, ele se tornou o primeiro jogador a marcar quatro gols em uma semifinal da Liga dos Campeões, quando enfrentou o , mas empatou com o Bayern na decisão do torneio em Wembley.

A culpa pelos repetidos fracassos do Bayern em chegar à final costuma ser atribuída ao técnico da temporada, com até Pep Guardiola se referindo à sua passagem pelo clube como um "fracasso", apesar de ter vencido tudo na .

A dobradinha de Niko Kovac não foi suficiente para mantê-lo no emprego, enquanto Jupp Heynckes foi chamado em 2017 para substituir Carlo Ancelotti, que havia vencido a Bundesliga, mas perdeu o vestiário depois de decepções na Europa.



Foto: Getty Images

Desde que se mudou para Munique, Lewandowski somou impressionantes 51 gols em 61 partidas europeias pelo clube.

A narrativa de Lewa ser um "pipoqueiro" de grandes jogos surgiu por volta de 2018, depois de um ano ruim na Liga dos Campeões.

Em suas duas primeiras temporadas no Bayern, ele marcou nas semifinais contra o e o , mas um gol nas quartas de final contra o Real Madrid na temporada seguinte não foi suficiente para manter o time alemão no torneio antes que o Real os eliminassem novamente em 2017/18.

Lewandowski havia marcado dois gols contra o nas oitavas de final daquela temporada, mas passou em branco nas partidas contra e Real antes de outra decepcionante aventura europeia em 2018/19, onde todos os seus gols aconteceram na fase de grupos.

Essa segunda temporada ruim reforçou a narrativa de que Lewandowski não aparece em grandes jogos, mas ele fez tudo ao seu alcance para acabar com esse mito em 2019/20.

Depois de contribuir para todos os sete gols na goleada sobre o , Lewandowski marcou em ambos os jogos em Lisboa, fazendo o sexto gol na goleada sobre o Barcelona por 8 a 2 e depois fechando o placar contra o por 3 a 0 na semifinal.

Lewandowski joga sua segunda final de Liga dos Campeões neste domingo (23), onde o PSG de Neymar e Kylian Mbappe estão entre ele, além de disputarem o prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA.

Além do mais, se o jogador marcar dois gols contra o também igualará o recorde de Cristiano Ronaldo de mais gols em uma única campanha na Champions League, mas Flick não acredita que esse tipo de marca seja do interesse de Lewandowski.

"Ele não está pensando nisso. Isso é muito importante para nós. Ele trabalha muito para a equipe e isso é muito importante para nós, seus companheiros e a comissão técnica e ele também ajuda na nossa defesa.", disse na véspera da final.

Mais artigos abaixo

"Ele é muito perigoso na frente do gol, todos nós sabemos disso. Para mim, ele é o melhor atacante do mundo e esperamos que continue assim e mostre suas qualidades contra o PSG", completou.

Se ele mostrar essas qualidades em Lisboa, todos podem finalmente esquecer aquele mito de "pipoqueiro" de grandes jogos de uma vez por todas.