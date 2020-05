Lewandowski dá conselho a Haaland e lista seu Top 5 de melhores atacantes

Atacante do Bayern afirma que o norueguês deveria ficar no Borussia e focar em seu futuro na Bundesliga

Robert Lewandowski aconselhou Erling Haaland a acabar com os rumores sobre uma possível transferência e optar por permanecer no . Para o polonês, que também recusou diversos propostas ao longo de seus anos no , o norueguês deveria focar em desenvolver todo seu talento na antes de trocar de time.

"Ele tem um grande potencial, mas ainda tem muito tempo", disse Lewandowski. "Não quero colocar nenhuma pressão sobre ele com as minhas falas. Se ele trabalhar duro, ele pode ficar melhor e eventualmente alcançar o topo. Seria bom se ele ficasse mais na Bundesliga antes de dar outros passos".

O impacto de Haaland com a camisa do Borussia foi imediato. Ele chegou ao clube em janeiro, após fazer uma primeira metade de temporada muito boa pelo Red Bull Salzsburg. Em 11 partidas, o atacante de apenas 19 anos balançou as redes 12 vezes.

Tamanho sucesso fez com que grandes clubes da Europa voltassem suas atenções a ele. O principal interessado é o , que planejava contar contar com o norueguês em 2021. Haaland já chegou a dizer que quer um clube que o faça evoluir e que o interesse de grandes clubes "é sempre bom".

Outro interessado no jogador era o . O treinador Ole Gunnar Solskjaer gostaria de ter Haaland antes mesmo que o Borussia o contratasse.

O polonês também foi perguntado sobre seus atacantes favoritos no mundo. "Uma pergunta difícil", disse o camisa 9 do Bayern. "Se falamos sobre camisa 9, eu vou com: Karim Benzema, Timo Werner, Luis Suárez, Sergio Agüero e Kylian Mbappé".

Lewandowski e Haaland voltam aos campos neste fim de semana. O Borussia joga contra o Schalke 04 neste sábado, enquanto que o Bayern encara o Union Berlin no domingo. A rodada marca a volta da Bundesliga após a paralisação por causa do coronavírus.