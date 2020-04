Haaland curte sucesso "relâmpago" e interesses de grandes da Europa: "sempre bom"

Crescem os rumores de que o norueguês deixará o Borussia já na próxima temporada e o atacante comentou o interesse dos gigantes da Europa

Embora Erling Haaland tenha mudado para a em janeiro, ele pode estar de saída já nos próximos meses. Contratado pelo no começo do ano, o atacante de 19 anos já recebe sondagens de outros gigantes da Europa e ele não esconde o orgulho de ter o trabalho reconhecido.

"É sempre bom quando os clubes estão interessados. Isso significa que você fez algo certo", disse Halaland à revista FourFourTwo. O é o clube que mais parece estar próximo do jogador, mas há também o interesse do Manchester United, por exemplo.

O jornal Marca afirma que o Real buscará a contratação de Haaland já na próxima janela de transferências para o norueguês ser, a princípio, reserva de Karim Benzema. A ideia do clube é que, a longo prazo, o jovem assuma a titularidade da equipe merengue.

Mesmo com o interesse de grandes clubes europeus, o Borussia Dortmund permanece confiante de que o jogador não deixará a equipe tão cedo.

Haaland trocou o pelo Borussia por R$ 113 milhões e desde o primeiro jogo com o clube aurinegro mostrou que vale muito mais. "Tive um bom pressentimento sobre o Dortmund desde o início, e é por isso que estou aqui", disse o norueguês.

Em apenas 11 partidas pelo time do Signal Iduna Park, já são 12 gols de Haaland. Um sucesso que talvez nem o próprio jogador esperava: "O início foi absolutamente fantástico e o clube me ajudou muito. Não é fácil chegar a um novo local no meio da temporada. Eu já me sinto em casa".