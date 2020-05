Início de Haaland no Dortmund já é melhor do que o de Lewandowski

O jovem norueguês chegou à Bundesliga disposto a deixar a sua marca

Robert Lewandowski reinava absoluto como grande atacante da , mas ainda que esteja fazendo uma temporada espetacular o polonês viu a chegada jovem Erling Braut Haaland ofuscar, de certa maneira, os seus feitos. Em sua primeira campanha pelo , o norueguês já ultrapassou o número de gols que o hoje camisa 9 do fez no seu primeiro ano dentro do futebol alemão.

Lewandowski chegou ao Borussia Dortmund em 2010 ainda desconhecido, embora já tivesse mostrado faro de gols no futebol polonês. Em sua primeira campanha com os aurinegros, marcou um total de 9 gols em 43 partidas – levando em conta todas as competições. Considerando apenas a Bundesliga, Robert estufou as redes 8 vezes em 33 duelos.

Haaland, ao contrário de Lewandowski, já chegou na conhecido mundialmente por causa das impressionantes exibições pelo Red Bull Salzburg, da Áustria, na . E, vestindo a mesma camisa do Borussia Dortmund que Lewandowski defendeu até 2014, antes de transferir-se para o Bayern, seguiu a mostrar um faro de gols incrível.

Com apenas 8 jogos na Bundesliga, uma vez que foi contratado em janeiro de 2020, Haaland fez 9 gols no Campeonato Alemão. Um a mais do que Lewandowski conseguiu em sua primeira temporada completa pelo Dortmund. Totalizando todas as competições pelo clube do Signal Iduna Park, o jovem de 19 anos já acumula 12 tentos em 11 partidas.

Mas se você acha que existe algum ciúme exacerbado por parte de Lewandowski, está enganado. O polonês inclusive deu conselhos para a nova sensação, que já está na mira de outros gigantes como e .

Haaland tem a melhor média da Bundesliga 19-20

Lewandowski lidera a tabela de artilheiros desta edição da Bundesliga, com 25 gols, e sonha em igualar a marca histórica estipulada por Gerd Müller na temporada 1971-72. Naquela campanha, o mítico goleador do Bayern estufou as redes em 40 ocasiões.

Como chegou ao Dortmund no meio da temporada, Haaland ainda não briga pela artilharia, mas a média de gols é invejável: 1.59 tentos por 90 minutos, segundo estatística da Opta Sports. É, empatado com o brasileiro Paulinho (meia do Leverkusen), a melhor do campeonato. Lewandowski faz, em média, 1.1 por partida.

Mas a história ainda não acabou. A Bundesliga volta neste sábado (16), e em meio às várias disputas na tabela, será também uma chance de acompanharmos esta briga particular entre os centroavantes.