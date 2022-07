Atlético-MG reconhece obstáculos, mas intensificará conversa por Paulinho

Com mais um ano de contrato, atacante pretende deixar Leverkusen. Ideia é seguir na Europa, mas Galo, Botafogo, Palmeiras e Vasco têm interesse

O Atlético-MG reconhece a dificuldade que será buscar o atacante Paulinho, interessado em deixar o Bayer Leverkusen no mercado da bola. Entretanto, fará uma consulta formal pelo jogador de 22 anos, como soube a GOAL.

A ideia dos mineiros é descobrir as condições para que ele deixe o futebol alemão e volte ao Brasil nesta janela de transferências. O problema é que o atleta não pretende retornar ao país, onde foi revelado pelo Vasco, neste momento. A sua intenção é seguir na Europa por mais tempo, conforme adiantado pela reportagem.

O Galo já fez uma consulta sobre a situação do jogador e ouviu que seria difícil um retorno ao Brasil no mercado da bola. Contudo, quer também saber o que o Leverkusen pretende receber pelo atleta, que tem contrato no clube alemão até junho de 2023.

Os alemães aceitam negociá-lo, mas desejam receber uma compensação financeira pos sua saída antecipada, especialmente por terem desembolsado 18,5 milhões de euros (R$ 79,5 milhões à época). Paulinho avisou à diretoria do clube que não renovará o contrato e que gostaria de deixar a Bundesliga já nesta janela de transferências. Ele não terá objeção nos bastidores em um movimento de transferência.

O Atlético-MG conta com cinco atletas para atuarem pelos lados do campo no elenco comandado por Turco Mohamed: os atacantes Pedrinho, Ademir, Keno, Eduardo Vargas e Cristian Pavon. Mesmo com o elenco recheado, Paulinho é visto como um nome interessante pela cúpula.

No atual mercado da bola, o Palmeiras também fez contato com o jogador. A situação, entretanto, não evoluiu. Os paulistas apenas consultaram a situação do jogador revelado em São Januário.

Botafogo e Vasco também sonham

Não são apenas Atlético-MG e Palmeiras que fizeram contato por Paulinho no mercado da bola. Botafogo e Vasco também querem contar com o jogador. Entretanto, ainda não apresentaram uma oferta com o intuito de repatriá-lo.

O Botafogo, que conta com o aporte de John Textor desde que se tornou SAF (Sociedade Anônima do Futebol), monitora a situação do atleta e entende que seria um bom investimento para reforçar o grupo comandado pelo português Luís Castro.

O Vasco tem apoio da 777 Partners nos bastidores e também avalia a possibilidade de investimento no jogador. O clube carioca estuda uma proposta duranta a janela de transferências ou até pensando na próxima temporada, uma vez que disputa a Série B em 2022.

Paulinho foi revelado nas divisões de base do Vasco. Ele atuou pelo time entre 2010 e 2018, considerando passagens pelas divisões de base e profissional.