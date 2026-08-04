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Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Leverkusen quer o retorno de Moussa Diaby, do Al-Ittihad

M. Diaby
Al-Ittihad
Bayer Leverkusen
Inter de Milão
Bundesliga
Campeonato Saudita
França
Arábia Saudita
Alemanha
Itália

Rival forte para a Inter

O Bayer Leverkusen está trabalhando para trazer de volta à Alemanha Moussa Diaby, ponta do Al-Ittihad, durante a atual janela de transferências.

Diaby também já havia sido fortemente associado a uma transferência para a Inter de Milão neste verão.

De acordo com informações da rede "Sky Sport Alemanha", as partes envolvidas ainda não chegaram a um acordo, mas as negociações avançam de forma adiantada, o que abre a porta para a conclusão do negócio por um valor inferior a 30 milhões de euros.

Carles Martínez Novell, ex-técnico do Toulouse que assumiu o comando do Bayer Leverkusen neste verão, deseja integrar o ponta francês ao seu sistema baseado no esquema 4-3-3.

Caso o negócio seja concluído, Diaby retornará a um clube que conhece bem, depois de ter disputado 172 partidas com a camisa do time entre 2019 e 2023, marcando 49 gols e dando 47 assistências.

O jogador nascido em Paris havia deixado o Aston Villa rumo à Arábia Saudita há dois anos e pode, assim, retornar à Europa após um período de sucesso no Oriente Médio, no qual disputou 71 partidas, marcou 11 gols e deu outras 31 assistências, além de ter conquistado dois títulos com o Al-Ittihad.

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